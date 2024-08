Eesti U-16 korvpallikoondis alustab reedel EM-finaalturiiri

Koondise peatreeneri Brett Nõmme sõnul võib suures plaanis jääda ettevalmistusperioodiga rahule hoolimata mõnest vigastusest ja haigestumisest. "Pikk töine etttevalmistusperiood on läbi saanud. Saime pikalt koos olla ning valmistuda, kuid plaane segasid mõned vigastused ja haigestumised. Aga üldplaanis oleme saanud enamus omad asjad üle vaadata, mida soovisime ning saame selle perioodiga rahul olla. Loodetavasti suudame selle ka EM-finaalturniiril realiseerida."

"Miinimum eesmärk EM-finaalturniiril on teha selle suve poiste koondiste parim tulemus ehk pääseda play-off-i. Sealt edasi läheme mäng-mängult. U-16 vanuseklass on veel selline, kus võid arvata midagi mõne võistkonna kohta, kuid lõpuks kellelgi on üks-kaks väga head talenti ja juba on nende vastu raske. Kuid meie põhiliseks eesmärgiks jääb teha parim tulemus tänavuse suve EM-finaalturniiridelt," rääkis peatreener Nõmm.

EM-finaalturniiri eel osales U-16 noormeeste koondis Nordic Championships turniiril, kus kohtuti Islandi, Norra, Soome, Rootsi ja Taania eakaaslastega. Kuue võistkonna turniiri lõpetas Eesti koondis kaotuseta ning krooniti Nordic Championshipsi võitjateks.

U-16 vanuseklassi Balti Matšil mängiti Leedus toimunud turniiril Leedu, Läti ja Türgiga, kus eestlased kahjuks võiduarvet avada ei suutnud.

Põhja-Makedoonias toimuval EM-finaalturniiril kuulub Eesti ühte alagruppi Ukraina, Rootsi, Austria ja Põhja-Makedooniaga.

Turniiri ajakava:

9. august, 17:00 | Eesti vs Austria

10. august, 14:30 | Ukraina vs Eesti

12. august, 19:30 | Eesti vs Põhja-Makedoonia

13. august, 17:00 | Rootsi vs Eesti

U-16 noormeeste koondise koosseis EM-finaalturniiril:

Andreas Pärn (Korvpalliklubi Pärnu)

Kaspar Vuks (Rae Koss)

Mattias Mändmets (Rae Koss)

Stenver Põder (Tallinna Spordiakadeemia)

Jesper Roman (Korvpalliklubi Pärnu)

Jaagup Pajumets (Keila Korvpallikool / Audentese SG)

Rasmus Vuks (Rae Koss)

Hendrik Jaak Pertel (United Eagles Basketball)

Sten-Markus Adamson (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Silver Esnar (Science City Jena)

Kenneth-Hans Möldre (Korvpalliklubi Viimsi)

Roman Avdejev (Reinar Halliku Korvpallikool)

Taustatiim:

Peatreener: Brett Nõmm

Abitreener: Mario Paiste

Füsioterapeut: Viktoria Kisseljova

ÜKE-treener: Kalev Elken

Mänedžer: Silver Jurno