TalTechi korvpallimeeskond sai uueks hooajaks paika esimesed mängijad

26-aastane ja 204 cm pikkune Jurkatamm liitus TalTechiga mullu ning sai Eesti-Läti liigas keskmiselt kirja 11,4 punkti, 6,7 lauapalli ja 1,8 korvisöötu.

"Hea meel on tagasi olla TalTechi meeskonnas ja alustada ettevalmistust uueks hooajaks. Ootan juba huviga hooaja algust. Eelmise aasta lõpplahendus jäi kripeldama, see annab kindlasti lisamotivatsiooni tervele hooajale, et teha parem tulemus," sõnas Jurkatamm sotsiaalmeedia vahendusel.

Lepingut pikendas ka Oliver Metssalu, kes alustab sügisest oma kaheksandat hooaega TalTechi ridades.

"Otsus jätkata TalTechi eest oli lihtne. Meil on treeneritega väga hea klapp. Lisaks on meie fänniarmee iga aastaga järjest rohkem kasvanud ja nende möll mängul loob vinge õhkkonna. TalTechi Spordihoones on alati hea ja soe kodune tunne," ütles Metsalu.