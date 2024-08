Naiste võrkpallikoondis kohtub kontrollmängudes Läti ja Soomega

Lätiga minnakse Riia Olympic Sports Centre´i mängusaalis vastamisi reedel, 9. augustil kell 17.00 ja laupäeval, 10. augustil kell 16.00.

Augustis toimuvates 2026. aasta EM-i valikmängudes on Eesti alagrupivastaseks Iisrael ja Sloveenia. Naiskond kohtub Kalevi Spordihallis 17. augustil kell 16.00 Iisraeliga ja 29. augustil kell 20.00 võõrsil Sloveeniaga. Seejärel minnakse samade vastastega uuesti vastamisi 2025. aastal.

Kontrollkohtumiste eel on koondis peatreener Andres Toobali sõnul saavutanud hea üldfüüsilise vormi. "Kindlasti oleme me füüsiliselt paremas seisus, kui olime suve esimeses pooles enne Kuldliiga mänge ja see on positiivne, naised on kõvasti tööd teinud. See kandub üle ka palliplatsile, kus käed nii kergelt enam põlvedele puhkeasendisse ei lähe," kommenteeris Toobal.

"Mängudes Läti vastu tahan näha väljakul head koostööd. Sidemängijad on nüüd ka nurgaründajatega parema klapi leidnud ja mängivad julgemalt. Tahaks ka tempodega koostöö paremaks muutub ja saaksime ka positsioon 6 veel paremini käima. Need kohtumised lähevad eelkõige oma mängu parandamiseks ja keskendume enda asjadele. Sama olukord ootab meid ees ka EM-valikmängus Iisraeliga, kelle kohta meil sisuliselt mingit infot pole ja seal peame olema valmis jooksvalt asju muutma," lisas peatreener.

Lätti ei sõida kaasa Melissa Varlõgina ja Silvia Pertens, neist viimane on aga Soome mängudeks tagasi rivis, kinnitas Toobal.

Kontrollmängud EM-valiksarja eel:

9. august kell 17.00 Läti – Eesti (Riia, Olympic Sport Centre)

10. august kell 16.00 Läti – Eesti (Riia, Olympic Sport Centre)

12. august kell 19.00 Eesti – Soome (Kalevi spordihall)

13. august kell 19.00 Eesti – Soome (Kalevi spordihall)

Eesti naiskonna koosseis mängudes Lätiga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Kristiine Miilen

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass

Peatreener Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, mänedžer/statistik Mihkel Sagar.