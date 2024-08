Viimsi toob korvi alla mullu Serbia esiliigas mänginud bosnialase

25-aastane ja 205 cm pikkune keskmängija käis Tamis PN meeskonna ridades Serbia esiliiga 30 mängus väljakul keskmiselt 21,2 minuit millega kogus 10,0 punkti ja võttis 3,7 lauapalli.

"Olles täiesti aus, ei teadnud ma seniseni väga palju Eesti korvpallist ega liigast, kus mängima hakkan. Siiski sain vaadata mõnda Eesti koondise mängu ja kui leidsin rohkem infot liiga kohta, kus Viimsi mängib, sain aru, et see on liiga, kus areneda ja oma karjääris järgmist sammu teha. Kui uurisin Viimsi kohta, meeldis mulle, mida nägin ja kuulsin. Mulle meeldib mõte olla osa noorest tiimist, kus on kogenud treener, kes saab meid kõiki aidata areneda. Lisaks meeldib mulle, et Viimsis on mul võimalus kõvasti oma mängu kallal tööd teha ja individuaalsel tasemel edasi liikuda. Viimsi, Valdo Lipsu juhtimisel on üks nendest tiimidest, kes töötab kõvasti nii enne hooaega kui ka hooaja jooksul, et olla võimeline konkurentsi pakkuma ja võitma, " sõnas Omar Pajic, miks just Viimsi endale mängupaigaks valis.

"Mis puudutab individuaalseid ootusi ja eesmärke, siis ma ei tahaks palju jagada. Korvpall on ikkagi meeskonnamäng. Aga kui küsida, siis võin öelda, et annan endast parima, et täita kõik ülesanded mida treenerid minult nõuavad. Mis puudutab ootusi ja eesmärke tulevase meeskonna suhtes, siis usun, et kõik treenivad kõvasti ja annavad igas trennis ja mängus endast 100 protsenti. Minu eesmärk on alati saada paremaks, mis usun, et see kehtib Viimsi meeskonnas iga mängija kohta. Ootan, et oleme peale igat mängu tugevamad ja ega siis ka võidud tulemata jää. Siinkohal tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda fänne meid toetama ning võtma sellega kuuenda mängija rolli," jätkas Pajic isiklike ja meeskonna eesmärkide koht.

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips, " Arvestades pikkade turgu, meie eelarvet ja võistkonna eesmärke, siis usun, et saime väga hea täienduse eesliini. Omar peaks aitama võistkonda vastavalt meie mängujoonisele korvialuses mängus, kiiresti kaitsest rünnakule üleminekus ja mängu laiali tõmbamises. Samuti vastab Omari mängija profiil meie võistkonna selleks hooajaks planeeritud kaitsereeglitele."

Pajici jõuab Viimsisse käesoleva nädala lõpul, et uue nädala alguses, meditsiinilise kontrolli edukal läbimisel sõita meeskonnaga hooajaeelsesse treeninglaagrisse.

Viimsi meeskond on eelolevaks hooajaks teatanud lepingutest üheteistkümne mängijaga, sh Stefan Vaaksi, Kaspar Kuusmaa, Ken-Martti Reinarti, Gerrit Lehe, Mark-Andreas Jaaksoni, Aleksander Oliver Hindi, Kevin Sündi, Kristjan Koka, Jorgen Rikbergi, Ron Laanemaaga ja nüüd Omar Pajiciga.