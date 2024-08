17-aastane Hiina vettehüppaja krooniti kolmandat korda olümpiavõitjaks

17-aastase Quani jaoks oli tegemist teise kuldmedaliga Pariisist, sest koos hõbedale tulnud Cheniga võideti ka naiste torni sünkroonhüpped.

Noorusest hoolimata pole tegemist Quani esimeste olümpiamedalitega, sest 14-aastasena võitis ta tornihüpped ka Tokyos. Ka siis oli teine just Chen.

Kahe hiinlanna ülevõim Pariisis oli päris kindel, sest pronksile tulnud põhjakorealanna Kim Mi Rae kaotas neile umbes 50 silmaga (372,10).

Heitluses kolmandale kohale edestas Kim aga kanadalannat Caeli McKayd (365,50), mehhiklannat Gabriela Agundez Garciat (350,40) ja britt Andrea Spendolini Sirieixi (345,50).

Pariisi olümpiamängude kaheksast vettehüpete medalikomplektist on praeguseks jagatud viis ja kõik kullad on läinud Hiinale. Parimad on veel selgitamisel meeste tornihüpetes ning meeste ja naiste hoolauahüpetes.