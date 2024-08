Miller-Uibo piirdus lohutusringiga: olen uhke, et suutsin lõpuni joosta

Tokyo olümpiafinaalis lähimat jälitajat Marileidy Paulinot ligi sekundiga edestanud 30-aastane Miller-Uibo on tänavu võidelnud vigastustega ja ei saanud seetõttu ka Bahama meistrivõistlustel OM-ile otsepääset, kuid kvalifitseerus Pariisi siiski edetabeli alusel.

Esmaspäevases eelringis jooksis Miller-Uibo pool distantsi kaasa, ent nähes, et ei suuda end kolme otse edasi pääseva naise sekka murda, kõndis finišini ja sai kirja aja 2.22,29.

Miller-Uibol avanes teine võimalus teisipäeval lohutusringis ja seal suutis Bahama sprinditäht jooksu lõpetada, aga kaotas oma jooksu võitnud Gabby Scottile ligi kolm sekundit. Aeg 53,50 oli paraku lohutusringi aeglaseim.

"See hooaeg on vigastuste tõttu olnud päris raske. Juba see, et ma suutsin siin lõpuni joosta, valmistab minus uhkust. Olen tugev ja ei tahtnud sellel võimalusel niisama minna lasta. Tulin siia ja üritasin oma tiitlit kaitsta," rääkis Miller-Uibo jooksu järel.

Tokyos meeste 400 meetri jooksu olümpiavõitjaks kroonitud bahamalane Steven Gardiner on samuti viimastel aastatel vigastustega võidelnud ja jättis Pariisis starti tulemata.