Positiivse dopinguproovi andnud Kreeka sportlane lahkus olümpiakülast

Kreeka olümpiakomitee teatas teisipäeval, et üks koondisesse kuuluv sportlane on andnud positiivse dopinguproovi ning seejärel Pariisi olümpiakülast välja saadetud.

Kreeka antidoping teavitas Pariisis viibivat delegatsiooni esmaspäeval ning sportlane, kelle ala ega nime pole avalikustatud, sai esialgse võistluskeelu ja pidi olümpiakülast lahkuma.

Pariisi olümpial on antud üksikud positiivsed dopinguproovid, näiteks leiti keelatud ainete jälgi Aafrika mängude kullanaise, Nigeeria poksija Cynthia Ogunsemilore proovist ning päev enne OM-i algust jäi vahele steroide tarvitanud Iraagi judoka Sajjad Sehen.

Saja sportlasega Pariisi saabunud Kreekal on käsil edukad mängud - kui Londonis võideti kaks ja Tokyos neli medalit, on kreeklased juba korranud Rio mängude saldot kuue medaliga. Tõsi, viis neist on pronksid ja üks hõbe, ent Miltiadis Tentoglou on peamiseks kullasoosikuks meeste kaugushüppes ja jätkuvalt on võistlustules näiteks Kreeka korvpalli- ja veepallikoondis ja Rio olümpiavõitjast teivashüppaja Katerina Stefanidi.