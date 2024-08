Põlva Serviti tuli Eesti meistriks rannakäsipallis

Alatskivil osales 33 võistkonda, Põlvas 38 ning Viljandis 47 võistkonda. Meeste vanuseklassis võitsid kõik kolm etappi ning tulid Eesti meistriks Põlva Serviti mehed. Neile järgnesid Viljandi HC, Harrastajad, Mustamäe KK ning HC Barcelona. Esimesed kaks tiimi koosnesid suuresti meistriliiga mängijatest, nende seas näiteks eelmise hooaja All-Star koosseisu kuulunud Põlva mehed Alfred Timmo ja Mathias Rebane ning mullu aasta parimate hulka valitud Hendrik Koks Viljandi HC ridades.

Naiste vanuseklassis mängiti vaid viimasel etapil, kus kolme võistkonna konkurentsis jäi peale tänavu ka saalikäsipalli Eesti meistriks kroonitud Mistra, kellele järgnesid naiskond Klubitud ja HC Tabasalu. Tüdrukute arvestuses tulid kahes noorte vanuseklassis meistriteks Padise ja Pärnu/Paikuse. Poiste poole peal jagunesid tiitlid erinevate käsipallikantside vahel ära, kui eri vanuste kullad viisid koju Põlva SK, Mustamäe KK, Viljandi SK/Pärnu ning HC Tallinn.

"Hea meel on tõdeda, et etapilt etapile osavõtjate arv kasvas. Mida lähemale liikusime Põhja-Eestile ja sisehooaja algusele, seda rohkem huvilisi rannakäsipalli mängima tahtsid tulla. Ehk peame järgmiseks aastaks kalendris selle mõttega muudatusi tegema. Positiivne oli ka, et medalivõitjad olid geograafiliselt ära jagatud, kuldasid läks nii Põlvasse, Tallinna, kui väiksematesse kohtadesse," sõnas rannakäsipalli võistluste koordinaator Priit Allikivi.