Eesti jalgpallikohtunikud teevad eurosarjas ajalugu

Neljapäeval, 8. augustil on Eesti kohtunikebrigaad ametis Euroopa liigas, kui kolmandas eelringis lähevad vastamisi Türgi eelmise aasta pronksmedalist Trabzonspor ja Austria mullune neljas Viini Rapid.

Mängu peakohtunik on Kristo Tohver ning teda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Sten Klaasen. Neljanda kohtunikuna tegutseb Kevin Kaivoja. Eesti kohtunikebrigaadi tegutsemist vaatleb ukrainlane Volodõmõr Petrov. Videoruumis mõistavad õigust prantslased. Trabzonspori kodustaadionil kõlab mängu avavile kell 20.00.

Nädal hiljem, 15. augustil kell 20.00 on esimest korda rahvusvahelises mängus ametis kuus Eesti kohtunikku. Konverentsiliiga kolmanda eelringi korduskohtumises Be'er Sheva Hapoeli (Iisrael) ja Mlada Boleslavi (Tšehhi) vahel on väljakukohtunikuks Joonas Jaanovits. Abikohtunikena tegutsevad Aron Härsing ja Jaan Roos, neljas kohtunik on Karl Koppel, videokohtunik Kristo Tohver ja abivideokohtunik Marko Liiva. Julgeolekukaalutlustel toimub Hapoeli kodumäng Bulgaarias.

Teisipäeval, 6. augustil lähevad Konverentsiliigas vastamisi FA NOAH (Armeenia) ja Ateena AEK (Kreeka), kus on delegaadina ametis endine Eesti koondise mängija Sergei Hohlov-Simson. Armeenias Abovjanis Vahagn Tumasvani staadionil toimuvat kohtumist teenindab Kosovo kohtunikebrigaad, mille eesotsas on Visar Kastrati. Avavile kõlab Eesti aja järgi 18.00.

Lisaks Eesti ametnikele astuvad võistlustulle ka Paide Linnameeskond ja FC Flora. Paide kohtub 7. augustil BK Häckeniga (Rootsi) Göteborgis Bravida Arenal. Kohtumist teenindab Kasahstani kohtunikebrigaad, mille eesotsas on Sergei Vasiutin. Avavile kõlab Eesti aja järgi 21.00.

Flora läheb 8. augustil võõrsil vastamisi Islandi meistri Reykjavik Vikinguriga. Kohtunikebrigaad tuleb Armeeniast. Kohtumine saab alguse 21.15, kui kõlab Ashot Ghaltakhchyani vile.