Pikalt vigastustega heidelnud Badosa võitis karjääri neljanda tiitli

Badosa alistas turniiri avaringis Sofia Kenini, sai siis venelanna Liudmila Samsonova käest loobumisvõidu ning teenis siis kolmesetilise võiduga Emma Raducanu üle koha poolfinaalis, kus ta alistas Caroline Dolehide'i kahes setis.

Finaalis kohtus maailma edetabelis 62. real paiknev hispaanlanna tšehhitar Marie Bouzkovaga (WTA 43.) ning murdis avasetis vastase pallingu kolmel korral, teenides kindla 6:1 võidu. Tasavägise teise seti võitis Bouzkova 6:4, kuid avasetis pani Badosa oma paremuse maksma ning alistas vastase esimeses matšpalliga 6:4.

Viimati 2022. aasta alguses Sydneys võidutsenud Badosa on viimase kahe aasta vältel heidelnud erinevate vigastustega, kõige karmim neist vahest mullu kevadel esile kerkinud seljavigastus, mis jättis ta mitmeks kuuks platsi kõrvale. "Pärast seda, mis ma eelmine aasta tegema pidin, tähendab see võit mulle väga palju," ütles võidukas Badosa. "Olla siin, võita 500 turniiri tiitel, mängida maailma parimate mängijatega, taas võistelda. See tegi mind emotsionaalseks, olin väga-väga närvis, sest tahtsin seda niiväga."

Badosa langes eelmisel aastal isegi esisajast välja. "Eelmine aasta olin sel ajal diivanil. Väga suur erinevus, ma olen nüüd jälle sportlane," rõõmustas ta. "Tundsin end enne turniiri hästi, enesekindlalt. Vist pidin lihtsalt midagi võitma, ma ei ole poolfinaalide ja finaalidega rahul, tahan ikka tiitleid.

Meeste turniiril võidutses kohalik mees Sebastian Korda, kes alistas finaalis itaallase Flavio Cobolli 4:6, 6:2, 6:0. Korda isa Petr võidutses 1992. aastal selsamal turniiril.

"Käisin siin turniiril juba teismelisena. Meil on selle turniiriga palju ajalugu ja siia tulemine ning võitmine oli üks mu suuremaid eesmärke. Nüüd oli mul see võimalus, see on ilmselt mu karjääri kõige erilisem hetk!" sõnas Korda, kes tõusis maailma edetabelis 18. positsioonile.

Paarismängude tiitlid jäid samuti USA-sse, meeste seas võidutsesid Nathaniel Lammons ja Jackson Withrow, naiste turniiri võitsid Asia Muhammad ning Taylor Townsend.