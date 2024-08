Koskel pääses Soomes paarismängu finaali

Poolfinaalis alistasid nad kolmandana asetatud Rootsi paari June Björk - Ida Johansson 6:3, 7:6, kirjutab Tennisnet.ee. Esimene sett oli kummaline – ainult kuuendas geimis võitsid Bubelyte ja Koskel oma servigeimi, kõigis ülejäänud geimides said võidu tõrjujad. Teine sett algas vastaste murdega, aga edaspidi hoiti enamasti servi.

Bubelyte ja Koskel said murde tagasi kaheksandas geimis, vastased läksid uuesti murdega ette 6:5, aga Balti paar jälle viigistas. Tie-break'is olid Bubelyte - Koskel taga seisul 1:2, aga edaspidi juhtisid ja võitsid 7:5.

Koskeli jaoks see ei ole esimene ITF-i turniiri paarismängu finaal. 2022 augustis oli ta isegi maailma paarismängu edetabelis 653. kohal. Eriti hästi on Koskel mänginud just Savitaipales. 2022. aastal võitis ta seal turniiri koos Katriin Saarega ja mullu jõudis finaali koos Weronika Baszakiga (Poola). Lisaks võitis Koskel koos Baszakiga mullu mais Vierumäki W15 turniiri.