Rovanperä selgitas Soome MM-ralli väljasõitu

"Viimane kurv eelviimasel katsel ja lihtsalt väga suur lahtine kivi oli tee peal. Kiire kurv oli, ausalt öeldes ega ma ei saanud midagi teha. Kui ma kivi nägin, siis ei olnud võimalust ka, et ma suudaks seda vältida. Me sõitsime kivile otsa ja see viskas terve auto rajalt välja," selgitas Rovanperä väljasõitu.

"Päris uskumatu tunne. Seekord ei teinud me Jonnega (Halttuneniga) midagi valesti. Seni tegime täiusliku nädalavahetuse. Meil oli võitmiseks tohutu edumaa ja jah, seekord oli lihtsalt halb õnn kiviga," lisas soomlane.

Tundub, et Soome ralli on võistlus, mida Rovanperä võita ei suuda. "Jah, tundub küll nii," ütles soomlane selle peale.

MM-sarja järgmine etapp peetakse 5.-8. septembril Kreekas. Hooaja lõpuni jääb veel neli rallit.