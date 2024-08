Triatloni Balti meistriteks krooniti Angerjärv ja Kapten

Angerjärv võidutses sprindidistantsil ajaga 53 minutit ja 34 sekundit. Ta edestas lätlast Artjoms Gajevskist 18 sekundiga ja kaasmaalast Robin Randoja 44 sekundiga.

"Sellel võistlusel sujus mu jaoks kõik kenasti. Ujumises tundsin ennast kohe hästi ja sain neljandana veest välja. Rattarajal tundsin ennast samuti hästi. Pidi küll tegema tööd, aga ei pidanud väga palju rabelema. Oli päris kontrollitud sõit," kirjeldas Angerjärv. "Vahetusalast saime kohe väikese vahe sisse koos kahe kaasvõistlejaga ning püsisime koos kuni teise ringi lõpuni. Seal tegin kerge mineku ja vahe tuli sisse. Seejärel enam tagasi ei saanud vaadata, sest nüüd pidi jooksma hakkama. Tunne oli seal samuti algusest peale päris hea. Kokkuvõttes suutsin panna kõik kenasti kokku, mida ei ole palju ette tulnud."

Kapten pälvis esikoha ajaga 1:00.32. Lätlanna Beate Jansone kaotas talle 36 sekundiga ning kaasmaalanna Etriin Etverk ühe minuti ja viie sekundiga.

"Enesetunne on hea. Võit tuli pigem kindlalt, sest sain jooksuga kohe minema. Isegi, kui mul hakkas teise ringi lõpus pistma, oli vahe piisavalt suur ja suutsin seda ilusti hoida või isegi kergelt kasvatada," rääkis Kapten. "Ujumises lootsin natuke paremini liikuda, aga see ei seganud rattasse esigrupis saamist. Rattarajal oli võistlemine kergemapoolne ja koostöö sujus hästi. Jooksus jäi värskusest natuke vajaka, aga küll see õigel päeval tuleb. Jään rahule ja ootan juba Euroopa meistrivõistluseid."

Supersprindi Euroopa meistrivõistlused peetakse eliit-, kuni 23-aastaste ja juuniorklassidele 9.-11. augustil Türgis Balikesiris.