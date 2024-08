Martin Rump näitas kuulsal Nürburgringil head kiirust

Belgia legendaarse võistkonna Mühlner Motorspordi rivistuses (Martin Rump, Peter Terting, Arne Hoffmeister; Porsche 911 GT3 Cup) osales eestlane sel korral Nordschleife sõidul Cup 2 nimelises klassis ja sõitis oma tiimi viimast vahetust.

Kuue tunni pikkune sõit algas kaootiliselt, kui esimese ringi lõpus alanud vihmasaju tõttu sõitsid mitmed masinad slikkrehvidega rajalt välja ja katkestasid. Eestlase tiimi masin jäi kaoses terveks ja ainsaks probleemiks oli vaid lõhkenud rehv, mis koheselt ka vahetati. Punase lipu järel jäi tänane kestvussõit nelja tunni pikkuseks.

Oma tiimis viimast, ent kõige pikemat vahetust sõitnud Martin Rump tõi Mühlner Motorspordi auto #124 täna finišisse üldarvestuses enam kui saja auto konkurentsis kaheksandal kohal, mis Cup 2 klassis andis kõrge kuuenda koha.

"Minu jaoks oli oluline saada kogemust Porsche Cup autoga ja sõita taaskord Nürburgringil, et teha üks kõrge kvaliteediga etapp. Sõit oli kahtlemata korralik tööpäev, ent jäin väga rahule. Need eesmärgid, mis ma endale seadsin, said siin täidetud. Isegi kui kogu tiimis ei olnud tempo kõige parem, tegime me korraliku sõidu. Püsisime probleemidest eemal ja hoolimata sellest, et võimalusi eksida oli palju, tegime väga hea esituse ja vältisime vigu. Väärtuslik on ka üldarvestuse kõrge koht," sõnas Martin Rump sõidujärgselt.

Eestlase sõnul jäi ka tiim tema esitusega rahule. "On oluline, et võistkond on su esitusega rahul ja seda tagasisidet ma tiimilt sain. Samuti soovin tänada oma lähiringi, kelleta poleks see etapp olnud võimalik."

NLS-i (Nürburgring Langstrecken-Serie) sarjas osaleb ka mitmeid tuntud võidusõitjaid. Sel nädalavahetusel oli Martin Rumpi üheks tiimikaaslaseks tunnustatud Briti vormelikommentaator Alex Brundle, kes oma autoga lõpetas sõidu üldarvestuses kuuendal kohal.