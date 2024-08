Eestlased võitsid reservväelaste sõjalisel mitmevõistlusel kolm medalit

"Eesti võistlejad pakkusid oma võistlusgrupile algusest peale tugevat konkurentsi, kuid otsustavaks sai hea sooritus orienteerumises, milles eestlased on traditsiooniliselt tugevad," ütles võistluse Eesti-poolne üldjuht leitnant Kärt Praks.

Sõjaväelisel mitmevõistlusel võtsid osalejad mõõtu püstoli ja automaadi laskmises, orienteerumises, läbisid takistusrajad maal ja vees, testisid teadmisi kaardi- ja meditsiiniharjutustel ning sõjaõiguses.

Takistusradade elemendid põhinevad sõdurioskustel ning võistlus ise nõuab osalejatelt lisaks füüsilisele vastupidavusele ja kaitseväes olulistele teadmistele-oskustele ka väga head meeskonnatööd.

Võistlus kestab traditsiooniliselt neli päeva ja võistkonnad on kolmeliikmelised. Meeste võistluskategooriad on jagatud võistluskogemuse järgi esmakordselt, teistkordselt ja enam kui kolmandat korda osalevateks võistkondadeks. Eraldi kategooriad on naistele ja mitmerahvuselistele võistkondadele, kuhu kuuluvad mõlemast soost võistlejad.

MILCOMP 2024. Autor/allikas: Harri Kettunen/Kaitsevägi

Eesti naised pälvisid naiste kategoorias kuldmedali, samuti said kulla noviitside kategoorias ehk esmakordselt võistelnud mehed. Eesti meesveteranid tulid hõbedale nii veteranide kategoorias kui ka kogu võistluse üldarvestuses. Võistluse üldvõitja oli Saksamaa ning kolmandaks jäi Soome.

Reedel, 2. augustil Estonia kontserdisaalis toimunud tseremoonial andis võistlejatele medalid üle Eesti Vabariigi president Alar Karis.

Reservväelaste mitmevõistlust korraldatakse alates 1956. aastast traditsiooniliselt samas riigis, kus toimub ka reservväelaste iga-aastane kogunemine. Eestis oli võistluse peakorraldaja Eesti Reservohvitseride Kogu, seda toetas tugevalt kaitsevägi ning vabatahtlikud naiskodukaitsest, Kaitseliidust ja Soome Reservohvitseride Liidust.