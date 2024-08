Keila KK täiendab esindusmeeskonda 23-aastase tagamängijaga

"Ojamäel on oma vanuse kohta tugev meistriliiga põhi all. Kogemusele lisaks on ta ka hea viskekäe ja terava jalaga mängumees, kes annab meeskonnale kindlasti palju juurde nii kaitses kui rünnakul," sõnas Keila KK esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber.

"Mul on väga hea meel olla korvpallimaastikul tagasi ja teha seda, mis mulle tõesti meeldib. Olen teinud juba pikalt intensiivseid treeninguid, et ennast uueks hooajaks vormi saada ja rahvale iga mäng elamusi pakkuda," kommenteeris oma liitumist Keila KK-ga viimati 2021/2022 hooajal Avis Utilitas Rapla meeskonna eest kõrgliigas mänginud Ojamäe.