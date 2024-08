Hästi alustanud Jürgenson sõitis Soome rallil liidrikohalt kraavi

Jürgenson oli neljapäeval ralli avakatsel oma klassi kiireim, aga reedel oli kahel esimesel katsel juunioride sõit häiritud. Eestlane sai avakatselt finišisse, kuid tema järel jäeti katse pooleli. Teine katse jäeti pooleli veel enne Rally3 masinate starti.

Päeval kolmandal ja neljandal ehk kokkuvõttes neljandal ja viiendal kiiruskatsel näitas Jürgenson aga taas parimat kiirust ja hoidis reede lõunaks esimest positsiooni.

Teisel kohal olev austraallane Taylor Gill kaotas talle 10,2 ja kolmandal kohal sõitev kasahh Petr Borodin 18,1 sekundiga.

Paraku sõitis Jürgenson kohe esimesel pärastlõunasel katsel kraavi. "Kahjuks on meie jaoks tänaseks kõik. Oleme kraavis kinni ja isegi pealtvaatajate abiga ei saa autot välja," teatas Jürgenson sotsiaalmeedias ja lubas laupäeval tagasi teel olla.

Robert Virves ja Aleks Lesk (Škoda) on WRC2 arvestuses viie katse järel neljandal kohal, kuigi hommikul teenis eestlane kaks katsevõitu.

WRC2 kategoorias juhib Oliver Solberg (Škoda), kellele järgnevad Jari-Matti Latvala (Toyota; +18,1), Lauri Joona (Škoda; +22,0) ja Virves (+24,7).

"On olnud üsna nauditav hommik. Mulle meeldiks olla kiirem, aga see pole lihtne esimese korra ralli. Aga väga hea on näha, et võitleme tipmiste kuttidega," kommenteeris Virves.

Georg Linnamäe vajus neljandal katsel kraavi ja kahjustas Toyota velge, aga tal õnnestus pääseda. "Me sõitsime väga kiires vasakkurvis välja, aga meil oli õnne, et teele tagasi saime," lausus ta.

Soomes samuti startima pidanud Gregor Jeets (Toyota) vigastas testikatsel selga ja pidi võistlemisest loobuma.