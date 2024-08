VAATA OTSE | Vaprusel on hea võimalus Tammekale järele jõuda

Tammeka hoiab pärast 21 mänguvooru liigatabelis viiendat kohta, olles kuue võidu ja kuue viigiga kogunud 24 punkti. Nendega sama palju punkte on JK Narva Transil, aga viis võitu ja kuus viiki teeninud Pärnu Vaprus on vaid kolme punkti kaugusel.

Vaprus on viimases kolmes mänguvoorus punkte teeninud, alistades Nõmme Unitedi 2:0 ning mängides siis Narva Transi ja Kuressaare vastu välja viigid. "Otsime järjekindlalt kolme punkti, viimastes mängudes on natuke puudu jäänud, midagi kergelt ei anta tuleb tööd teha ja võtta," sõnas treener Henri Rüütli.

Virgo Vallik lisas, et tabelis on vaja vastasele järgi jõuda. "Tammeka vastu on vaja võtta kindlalt võit kui tahame neile tabelis järgi jõuda!" sõnas 21-aastane ründaja.

Tammeka hiljutine vorm on samuti tasemel olnud - kuigi Nõmme Kalju alistas nad eelmisel nädalal 3:0, siis eelnevast neljast mänguvoorust teeniti 2:0 võit FC Flora üle ning 2:1 võit Nõmme Unitedi vastu. Lisaks mängiti välja kaks viiki.

"Teame, et meid ootab Pärnu näol tugev väljakutse. Valmistume ning soovime näidate head meeskondlikku esitust nii kaitses kui rünnakul," sõnas treener Marti Pähn.

Richard Aland lisas, et pärnakad on südikad vastased. "Oleme eelmise vooru kohtumisest korrektuurid teinud ja meeskond on valmis kodupublikule häid emotsioone pakkuma! Haara sõber kaasa ja tulge staadionile omadele kaasa elama!" sõnas väravavaht.