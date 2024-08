OTSEBLOGI | Kas Erm ja Tilga suudavad kõrgushüppega plusspunkte teenida?

100 m jooks:

Eeldatavad medalisoosikud isiklikke rekordeid ei jooksnud, alavõidu teenis oodatult valitsev olümpiavõitja Damian Warner 10,25-ga, kes edestas Ayden Owens-Delerme'i kümne sajandikuga. Kullafavoriit Leo Neugebauer sai kirja 10,67, küll parandas oma tippmarki norralane Markus Rooth, kelle ajaks mõõdeti 10,71.

Eestlastest tegi parima jooksu Janek Õiglane, kes kordas 10,89-ga isiklikku rekordit. Johannes Erm jooksis neli sajandikku aeglasemalt kui Rooma EM-il (10,64), Karel Tilga ületas finišijoone ajaga 11,01.

Janek Õiglane Pariisi olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Kaugushüpe:

Paraku lõppesid siin suure tõenäosusega Tilga medalivõimalused. Vähese hüppepraktikaga MM-i neljanda mehe parimaks katseks jäi 7.16, Budapestis oli tema tulemuseks 7.58 ehk kahe ala järel kaotab Tilga oma rekordigraafikule juba 142 punktiga. Johannes Erm hüppas 7.66 (rekordvõistlusel 7.91) ning Õiglane otsustas pärast teisel katsel kirja läinud korralikku 7.25 tervisele mõeldes kolmandat katset mitte teha.

Neugebauer sai viimasel katsel kirja suurepärase 7.98 ja jätkab sisuliselt 9000 punkti graafikus, esmakordselt ületas maagilise kaheksa meetri joone Skotheim, kellele läks 8.03. Viimasel katsel hüpatud 7.66-ga jätkab kõrges mängus ka Owens, Warneri parim katse oli 7.79. Paraku ei ole kahe alaga soovitud hoos kodupubliku ees võistlev Makenson Gletty, kes liigub vaid 8450 punkti graafikus.

Seis kahe ala järel: 1. Warner 2042 (rekordigraafikuga võrreldes -147), 2. Neugebauer 1991 (+24), 3. Owens-Delerme 1986 (-36), 4. Skotheim 1978 (-34), 5. Rooth 1936 (-71), 6. Steinforth 1932 (-21), 7. Roosen 1920 (+13), 8. Erm 1917 (-73), 9. Victor 1891 (-8), 10. Williams 1862 (-8).

Karel Tilga Pariisi olümpiamängudel Autor/allikas: Karli Saul

Kuulitõuge:

Ainsa eestlasena teenis oma rekordigraafikuga võrreldes plusspunkte Tilga, kes tõukas kolmandal katsel 15.88 ehk sai Budapesti kümnevõistlusega võrreldes 13 lisasentimeetrit. Ka 15.38 tõuganud Erm piirdus reedel 14.61-ga, Õiglasele läks kirja rekordvõistlusega võrreldes pool meetrit vähem ehk 14.58.

Publiku rõõmuks teenis 16.64-ga alavõidu Gletty, Neugebauer piirdus 16.55, Owens 15.17 ja Warner 14.45-ga. Skotheim ja Rooth olid jälle heal tasemel, sealjuures sai Skotheim rekordvõistlusega võrreldes 35 lisasentimeetrit. Isiklikuks rekordiks 15.66 tõuganud Harrison Williams on samuti medalimängu kerkinud.

Kolme ala järel juhib 2876 punkti kogunud Neugebauer, Warneril on 2798 ja Owensil 2786. Erm on 2683 punktiga üheksas, Tilga 2554 punktiga 14. ja Õiglane 2523 punktiga 18. Medalile minevatest meestest on oma graafikuga võrreldes plussis vaid Rooth ja Skotheim, aga medali hind on Pariisis kolme ala järel jätkuvalt üle 8700 punkti.

Johannes Erm Pariisi olümpiamängude kümnevõistlusel Autor/allikas: Karli Saul

***

Enne võistlust:

Mullu Budapestis 8909 punktiga maailmameistriks kroonitud Kanada kümnevõistleja Pierce LePage peab vigastuse tõttu Pariisi olümpia vahele jätma, neljapäeval selgus ka, et kodustel mängudel ei saa paraku võistelda maailmarekordimees Kevin Mayer.

Olümpiamängudel alustab suurima kullasoosikuna Saksamaa kümnevõistleja Leo Neugebauer, kes kogus juuni esimesel nädalal Eugene'is uueks isiklikuks rekordiks 8961 punkti.

Kindlasti kuuluvad medalinõudlejate sekka juunis 8764 punktiga Euroopa meistriks kroonitud Johannes Erm, aga ka valitsev olümpiavõitja Damian Warner, Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme, Grenada mees Lindon Victor ning lisaks Karel Tilgale ka norralane Sander Skotheim ja 2019. aasta maailmameister, sakslane Niklas Kaul. Nii Warneri kui näiteks Markus Roothi vormi kohal on küsimärgid, kindlasti ei saa maha matta ka kodupubliku toetust nautida saava Makenson Gletty võimalusi.

Valitud rekordiseeriad:

Johannes Erm 8764: 10,60 – 7.91 – 14.99 – 1.99 – 46,81 – 14,30 – 44.56 – 5.20 – 62.71 – 4.24,95

Karel Tilga 8681: 10,84 – 7.58 – 15.75 – 2.05 – 48,58 – 14,68 – 50.57 – 4.80 – 66.42 – 4.20,73

Janek Õiglane 8524: 10,94 – 7.47 – 15.08 – 2.02 – 48,41 – 14,51 – 40.85 – 5.10 – 70.45 – 4.23,42

Leo Neugebauer 8961: 10,64 – 7.86 – 17.46 – 2.07 – 48,03 – 14,36 – 57.70 – 5.21 – 56.64 – 4.44,61

Damian Warner 9018: 10,12 – 8.24 – 14.80 – 2.02 – 47,48 – 13,46 – 48.67 – 4.90 – 63.44 – 4.31,08

Ayden Owens-Delerme 8732: 10,31 – 7.77 – 16.26 – 1.98 – 47,23 – 13,73 – 46.00 – 5.10 – 59.28 – 4.45,59

Lindon Victor 8756: 10,60 – 7.55 – 15.94 – 2.02 – 48,05 – 14,47 – 54.97 – 4.80 – 68.05 – 4.39,67

Sander Skotheim 8635: 10,82 – 7.93 – 13.96 – 2.17 – 47,50 – 14,30 – 46.18 – 4.60 – 61.27 – 4.22,41

Makenson Gletty 8606: 10,55 – 7.59 – 16.27 – 2.02 – 47,60 – 13,88 – 43.54 – 4.90 – 57.47 – 4.27,70

Niklas Kaul 8691: 11,27 – 7.19 – 15.10 – 2.02 – 48,48 – 14,64 – 49.20 – 5.00 – 79.05 – 4.15,70

Kümnevõistluse ajakava Pariisis:

Reede, 2. august:

11.05 100 meetri jooks

11.55 kaugushüpe

13.15 kuulitõuge

19.00 kõrgushüpe

21.50 400 meetri jooks

Laupäev, 3. august:

11.05 110 meetri tõkkejooks

11.55 kettaheite A-grupp

13.05 kettaheite B-grupp

14.40 teivashüpe

20.10 odaviske A-grupp

21.10 odaviske B-grupp

22.45 1500 m jooks