Tallinna Kalevi jalgpalliklubi vahetas peatreenerit

Kalev teatas, et sel kevadel meeskonna treenerite tiimiga liitunud Soome jalgpallilegendi Tainioga sõlmitakse peatreeneri leping 2025. hooaja lõpuni.

"Teades Teemut ja tema kogemust treenerina, oli hea meel, et ta võttis meie pakkumise jätkata peatreenerina ning meie visioonid ühtivad, sest ta on olnud ka edukas treener sellise mahuga klubis eelnevalt," ütles Kalevi spordidirektor Joel Lindpere.

"Samuti jätkab ta Soome A-koondise abitreenerina, mis on meie jaoks ka oluline, et meie keskkonnas on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud treener," lisas Lindpere.

Kalevi meeskonna uus peatreener sõnas, et on uuest väljakutsest väga põnevil. "Minu peamine soov on aidata kaasa mängijate ning meeskonna arengule. Minu kindel visioon on, et töökus on edu alus. Seega esmalt muudame oma treenimist ning siis viisi, kuidas mängime," sõnas soomlane.

Esindusmeeskonna treenerite tiimiga ühineb Eesti jalgpalli legend Alo Bärengrub, kes jätkab ka Kalevi duubelmeeskonna peatreenerina. Meeskonna senine peatreener Daniel Meijel jätkab tööd esinduse abitreeneri rollis. Lisaks saab Daniel endale uue rolli klubi sportlikus pooles.

Uus peatreener on ametis juba sel nädalavahetusel, kui Kalev kohtub Kadrioru staadionil Nõmme Kaljuga.