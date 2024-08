Läti korvpallifännid ihkavad Pariisis teist järjestikust olümpiavõitu

Läti 3x3 korvpallikoondis on juba turniiri alustanud ning teinud seda võimsalt, teenides kolm järjestikust võitu. Kolmapäeval jätkasid nad turniiri veenva 22:8 võiduga Hiina üle. Sel turniiril osaleb kaheksa meeskonda, esmalt mängivad kõik kõigiga läbi ja kaks edukamat tagavad otse koha poolfinaalis. Paistab, et lätlastel on võimalus selleks päris hea.

Kolm aastat tagasi tuli Läti Tokyos olümpiavõitjaks ja toonasest nelikust kaks meest, Nauris Miezis ja Karlis Lasmanis, keda kutsutakse hea koostöö tõttu ka Batmaniks ja Robiniks, on ka tänavustel mängudel koosseisus. Üks mees on ka Eesti korvpallisõpradele samuti tuttav - Zigmars Raimo on mänginud BC Kalev/Cramos.

Olümpiavõitu oodatakse ka nüüd. "Loodan, et meie võitude seeria jätkub ja teenime ka siin kuldmedali. Pariisis on alati võrratu võita, oleks au ka siin olümpiavõitjaks tulla!" ütles üks Läti poolehoidja ERR-ile.

Kaamerate ette sattus ka lätlanna, kes on 3x3 korvpallis Euroopa meistrivõistlustel pronksi võitnud. "See sport on juba 20 aastat populaarne olnud, aga need mehed on kullaga superkangelased. Isegi praegu tõestavad nad, kui tähtis lätlaste jaoks see medal oli. 3x3 korvpall hakkab vaikselt viis-viie vastu üle võtma," sõnas ta.

Suures korvpallis räägivad loomulikult kõik USA võistkonnast, LeBron, Steph ja Durant on nimed, mis tutvustamist ei vaja. Ameeriklastel on kahest mängust siiani kaks võitu kirjas ja nad on suursoosikud.

Ameeriklaste rivaaliks peetakse prantslasi, aga turniir on Tokyos hõbeda võitnud Prantsusmaa jaoks alanud konarlikult, kahe mängu järel on kirjas üks võit ja üks kaotus. Noor täht Victor Wembanyama, kes Pariisis on vallutanud mitmed kirikuseinad oma plakatidega, on küll väga kõva mängumees, aga räägitakse, et Prantsusmaa tagaliin võib jääda hõredaks, sest Nando de Colo on kolm aastat vanemaks jäänud kui ta oli Tokyos.

Naiste korvpallis on ameeriklannade võiduseeria olümpiamängudel kestnud peaaegu 60 mängu, loomulikult eeldavad kõik, et olümpiavõitjaks tuleb USA naiskond ka Pariisis.