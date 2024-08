Rammo sai Pariisi olümpial teises võistlussõidus kuuenda koha, Puusta 18.

Purjetaja Karl-Martin Rammo on Pariisi olümpiamängudel ILCA 7 klassis kahe võistlussõidu järel 21. kohal, Ingrid Puusta on klassis IQFoil langenud 18. kohale.

Rammo alustas neljapäeval ILCA 7 klassi võistlust 43 mehe konkurentsis saadud 34. kohaga, ent oli seejärel päeva teises sõidus juba kuues. Esimese võistluspäeva järel on ta 40 kohapunktiga 21. kohal.

Kui ilmaolud lubavad, sõidetakse ILCA 7 klassis viiel võistluspäeval kaks sõitu, teisipäeval on kavas medalisõit, kuhu pääsemiseks peab kümne põhisõidu järel mahtuma esikümnesse.

Viimased kolm olümpiat on varem Laser Standardi nime kandnud võistlusklassis võidutsenud Austraalia purjetajad: 2012. aastal Tom Slingsby, neli aastat hiljem Tom Burton ja Tokyos Matthew Wearn. Neist viimane on Pariisis kahe sõidu järel 14 kohapunktiga teine, juhib Peruu purjetaja Stefano Peschiera seitsme punktiga. Rammo ees 20. kohal on Tokyo pronksimees Hermann Tomasgaard.

Purjelaudur Ingrid Puusta jaoks on olümpiamängud võistlusklassis IQFoil jõudnud lõpusirgele. Seitsmenda võistlussõidu järel 13. kohal olnud eestlanna pole seejärel enam esikümnesse mahtunud, järgnenud on 13., 17., 18., 22. ja 18. koht.

133 kohapunktiga on Puusta 18. kohal, veerandfinaali pääsevad kümme parimat. Ülivõimsalt jätkab britt Emma Wilson, kes on 12 seni peetud võistlussõidust võitnud kaheksa ning pärast kahe kehvema tulemuse (17. ja 3.) mahaarvamist on tal kõigest 12 punkti. Teisel kohal oleval Iisraeli purjelauduril Sharon Kantoril on 36 punkti.