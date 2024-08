Soome ralli algas neljapäeva hommikupoolikul 4,12 kilomeetri pikkuse testikatsega, kus näitas kiireimat minekut kohalik mees Esapekka Lappi (Hyundai). Kõrgema klassi meeste tempo oli aga võrdlemisi sarnane, sest seitsmendaks jäänud Tänak kaotas soomlasele vaid 1,4 sekundiga.

"Soome ralli on nagu Ameerika mäed, tee käib alati üles-alla ja sa ei tea, mis kurvide taga ootab," ütles Tänak pärast testikatset. "Sa ei tea, kui kaugele sa hüpetes lendad või ei lenda. Kas on kerge hüpe, mis nurga all sa lendad. Pead lihtsalt õiget joont hoidma, kas hüpe lennutab sind või ei, sa parem maandu tee peal."

Sel aastal tuuakse Soome rallile tagasi legendaarne 32,98 kilomeetri pikkune Ouninpohja katse, mille peal näeb kõrget kiirust. "See on pikkuse kohta suurepärane tee, saab pikka aega täiega sõita. Sa pead alati teadma, kus sa hüpetel maandud, nõudlik jupp teed," ütles Tänak.

Eestlane on tänavusel hooajal võitnud ühe ralli, jäänud ühel teiseks ning nüüd viimasel, Läti rallil, kolmandaks. Kahel korral on tulnud täiesti katkestada, aga uudse pühapäevase punktisüsteemi abil on Tänak kogunud 137 punkti, millega on hooaja üldarvestuses tiimikaaslase Thierry Neuville'i (145 punkti) järel teine.

"Oleme pidanud see aasta kõigest läbi võitlema, aga oleme suutnud sellegipoolest häid punkte koguda ja heitluses püsida. Vaatame, kuidas järgmistel etappidel läheb, otsime lihtsalt sujuvamat sõitu ja head esitust," ütles Tänak.

"Igaüks on oma õnne sepp. Peame lihtsalt hästi sõitma, siis on õnn ka meiega," lisas eestlane.

Soome ralli esimene kiiruskatse (Harju 1; 3,48 km) algab neljapäeva õhtul kell 19.05. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.