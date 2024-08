Eesti noorte korvpallikoondislane siirdub USA ülikooli

20-aastane ja 204 cm pikkune Poom kogus tänavu U-20 EM-i B-divisjonis keskmiselt 8,3 punkti, 10 lauapalli ja 2,3 söötu. 2017.-2021. aastani mängis seal samas ülikoolis ka Eesti täiskasvanute koondise piiri peal olev Taavi Jurkatamm.

Eestlane mängis eelmisel hooajal klubikorvpalli Itaalia tugevuselt teises liigas Rieti ja Monferrato klubides. Kogu hooaja peale jäi tema arvele 29 mängus keskmiselt 9,7 minutiga 2,6 punkti ja 2,2 lauapalli.

