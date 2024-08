Soome MM-ralli testikatsel oli kiirem Lappi, Tänak seitsmes

4,12 km pikkuse testikatse sõitsis Tänak ajaga 2.16,8. Lappile kaotas eestlane 1,4 sekundiga. Testikatsel oli teine Toyota võistkonda kuuluv Kalle Rovanperä, kes kaotas kaasmaalasele 0,2 sekundiga. Kolmas oli Takamoto Katsuta (Toyota), kes oli omakorda Rovanperäst 0,1 sekundit maas.

"See on ajalooline etapp WRC sarjas. Kuigi olen siin sõitnud rohkem kui kümme aastat, siis ei lähe need teed kunagi lihtsamaks. Teed on siin alati keerulised nagu sõidaks esimest korda," rääkis Tänak, miks on Soome ralli tema jaoks eriline.

Rally2 klassis on hetkel kiireima ajaga läbi tulnud Oliver Solberg (2.23,1). Georg Linnamäe on selles klassis kolmandal kohal ning kaotab Solbergile 2,1 sekundiga. Robert Virves sõitis esimese läbimisega välja seitsmenda aja (+2,6). Gregor Jeets sõitsis välja 24. aja (+6,9).

Toyota tiimiboss Jari-Matti Lavtavala on stardis Toyota uue Rally2 masinaga. Testikatse esimesel läbimisel sai soomlane kirja neljanda aja (+2,2).

Neljapäeva õhtul sõidetakse lühikene linnakatse, mis saab alguse 19.05. Esimene täispikk rallipäev saab alguse reedel kell 8.13. Sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.

Testikatse tulemused: