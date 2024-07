Rapla palkas Maik Kalev Kotsari ülikooliaegse tiimikaaslase

Oma esimesel ülikoolihooajal South Carolinas oli ta tiimikaaslaseks oma viimast hooaega tegev Maik Kalev Kotsar. Lõppenud põhihooaja keskmised olid 14 punkti ja 4,5 lauapalli.

Maik Kalev Kotsar: "Jalyni jaoks oli minu viimane aasta tema esimene, ehk ta oli alles 18-aastane. Kindlasti on ta nende aastatega edasi arenenud, aga eelkõige mäletan teda väga universaalse mängijana, kes kaitses oli võimeline katma põhimõtteliselt kõiki positsioone ühest viieni. Kuigi ründemängus oli tal oskusi ja võimeid rohkemaks, siis täitis ta väga täpselt treeneri poolt temale antud ülesandeid, selles suhtes on ta kindlasti igale treenerile sobiv mängija. Omalt poolt võin kinnitada, et tegemist oli väga tööka ja hea tiimikaaslasega."

Brett Nõmm "Taustainfo Jaylni kohta oli väga positiivne ning kindlasti on tegemist potentsiaalika mängijaga. Ootan temalt suurt panust nii kaitses kui ka rünnakul."