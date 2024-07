Marko Lipp lahkus poolte kokkuleppel Florast

Premium liigas kolmandat positsiooni hoidev Tallinna Flora teatas nädala alguses, et klubi lõpetas poolte kokkuleppel lepingu keskkaitsja Marko Lipuga.

Varasemalt Levadiat ja Tammekat esindanud Lipp lõi Floraga käed tunamullu. Esimesel hooajal ei õnnestunud tal tippklubi algkoosseisu murda, mängides vaid üheksa kohtumist. Seevastu eelmise aasta algus oli parem, kui esimeses ringis sai ta kirja üheksa järjestikust täismängu, vahendab soccernet.ee.

Lipp mängis oma viimase mängu Floras Tartu Tammeka vastu, kui sai platsil olla 15 minutit, seejärel jättis Flora temaga hüvasti. "Täname Markot FC Flora klubi ja meeskondade heaks tehtu eest ning soovime talle edu ja palju kordaminekuid edasisel jalgpalliteel! Mul on südamest kahju, et Marko ei saanud põlvevigastuse tõttu oma potentsiaali täielikult realiseerida," ütles Flora president Pelle Pohlak klubi pressiteenistusele.