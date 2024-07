Vigastusest taastuv Ron Laanemaa jätkab Viimsi korvpallimeeskonnas

20-aastane ja 178 cm pikkune tagamängija käis Viimsi ridades lõppenud hooajal Eesti-Läti Korvpalliliigas enne hooaja lõpetanud vigastust väljakul kolmes mängus, teenides 12 ja pool minutit mänguaega, millega kogus keskmiselt kolm punkti, võttis 2,3 lauapaali ja andis 1,67 korvisöötu.

Ron Laanemaa, "Jätkan Viimsis, sest siin on mul alati olnud treenerite, meeskonakaaslastega ning kōigi teistega väga hea klapp. Vigastusest taastumine on läinud väga hästi, olen teinud kōike vastavalt juhistele aga tuleb veel kannatlik olla. Platsil saate mind näha loodetavasti juba septembris vōi pisut hiljem. Isiklikult on mul samad eesmärgid mis alati ehk areneda nii palju kui vōimalik ja anda endast maksimum. Olenemata sellest, et olin pea terve eelmise hooaja platsilt eemal, tean et saan meeskonnale kasulik olla. Mul on ka meie meeskonna osas väga suured ootused, sest tean milleks me suutelised oleme."

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips, "Kahjuks jäi Ronil eelmine hooaeg, mis võinuks peale kaht sisseelamiseks läinud aastat olla tema läbimurre, praktiliselt vahele. Aga Ron on taastumise ja platsile naasimise nimel palju tööd teinud ja loodame, et sellega koos ka vaimselt küpsemaks saanud. Oskused ja võimed on tal ju alati kõrgel tasemel olnud, ehk kui kõik komponendid on tasakaalus, on Ron liigas kindlasti tasemel mängumees."

Viimsi meeskond on eelolevaks hooajaks teatanud lepingutest üheteist mängijaga, sh Stefan Vaaksi, Kaspar Kuusmaa, Ken-Martti Reinarti, Gerrit Lehe, Mark-Andreas Jaaksoni, Aleksander Oliver Hindi, Kevin Sündi, Kristjan Koka, Jorgen Rikbergi ja nüüd Ron Laanemaaga.