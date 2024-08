OTSEBLOGI | Soomes jätkatakse Rovanperä juhtimisel, Tänak katkestas

Rallipäev Soomes algas vihmamärja tee ja jätkuva vihmasajuga. Kuigi sellised olud peaks soosima eespool startijaid paremini kui kuiva ilma puhul, siis kaks esimest ehk Thierry Neuville ja Ott Tänak jäid selgelt Toyota sõitjatele alla. Toyota piloodid võtsid sellelt katselt koguni nelikvõidu. "Uskumatult keeruline! Nagu sõidaks asfaldiseadistusega," oli Tänaku hinnang.

Päeva teisel katsel libises Tänak umbes teise kilomeetripunkti juures teelt välja ja põrkas vastu puud. Katse peatati, kohale kutsuti meditsiinipersonal ja kaardilugeja Martin Järveoja toimetati täiendavateks uuringuteks haiglasse kontrolli. Hiljem katse jätkus. Parimat aega näitas Kalle Rovanperä (Toyota), kes kerkis ka liidrikohale.

Ott tanak finland crash ss3 pic.twitter.com/r8o7XycR4O — hmsrally (@wrcmotorsports) August 2, 2024

Tässä sama toiselta puolen tietä. pic.twitter.com/haajeReL7Q — Janne Koskelainen (@jannekos) August 2, 2024

Neljandal katsel näitas parimat aega Elfyn Evans (Toyota) ja kerkis Rovanperäst mööda liidriks.

Viimasel ennelõunasel katsel oli Rovanperä Evansist 1,4 sekundiga nobedam ja kerkis seetõttu lõunapausiks 0,2 sekundiga liidriks. Takamoto Katsuta (Toyota) sõitis katsel vastu puud, aga pääses siiski jätkame ja jõudis konkurentidest poolteist minutit kehvema ajaga finišisse.

Pärast hommikusi läbimisi on katsed vajunud roopasse. Sadanud vihm teeb olukorra veel hullemaks. See sai saatuslikuks Esapekka Lappile, kelle Hyundai leidis kuuendal katsel metsavahel üles ühe puu ja see lõpetas soomlase rallipäeva. Tema ja kaardilugeja Janne Ferm pääsesid intsidendist vigastusteta. Samal ajal näits parimat aega Rovanperä ja kindlustas üldliidri positsiooni.

Seis 9. katse järel: 1. Rovanperä 56.47,1, 2. Evans +8,3, 3. Ogier +9,5, 4. Neuville +26,2, 5. Fourmaux +48,6, 6. Pajari +1.28,9, 7. Munster +1.49,4.

Stardijärjekord reedel: 1. Neuville, (2. Tänak), 3. Evans, 4. Ogier, 5. Fourmaux, 6. Rovanperä, 7. Katsuta, 8. Lappi, 9. Munster, 10. Pajari.

Neljapäev

Soome ralli esimese kiiruskatse (Harju 1; 3,48 km) läbis kõige kiiremini Thierry Neuville, kes lõpetas linnakatse ajaga 2.46,1. Teise koha pälvis Katsuta, kes kaotas võitjale 1,1 sekundiga, kolmandaks jäi Tänak, kes kaotas Neuville'ile 1,3 sekundiga.

"Ootan põnevusega, aga üldse ei tea, mida oodata ja kuidas meil läheb. See on suurepärane ralli, nõudlik, aga suurepäraselt lõbus. [Reedel] peame hästi sõitma, anname endast parima!" ütles eestlane katse lõpus.

Esikolmikule järgnesid Sebastien Ogier (Toyota; +1,4), Kalle Rovanperä (Toyota; +1,7), Adrien Fourmaux (M-Sport; +3,0), Esapekka Lappi (Hyundai; +3,1), Elfyn Evans (Toyota; +3,2), Sami Pajari (Toyota; +4,6) ning Rally1 autode seas jäi viimaseks Gregoire Munster (M-Sport; +8,2).

22-aastase Pajari jaoks on tegemist WRC kõrgeima klassi debüüdiga. "Väga eriline hetk, siin Harju katsel on alati hea atmosfäär," ütles ta finišis. "Aga ausalt öeldes ma ei tea, kui palju ma seda nautida saan. Märjad tingimused ja 500 hobujõudu, pole kindel, kuidas seda haldan!"

WRC2 arvestuses oli kiireim Oliver Solberg (Škoda), teiseks sõitis end Toyota mees Georg Linnamäe, kes kaotas liidrile 1,1 sekundiga. Robert Virves (Škoda) lõpetas Solbergist 8,3 sekundit kehvema ajaga ning läheb teisele katsele vastu üheksandalt kohalt. Juunioride klassis teenis avakatsel esikoha Romet Jürgenson, kes edestas lähimat konkurenti 0,6 sekundiga.

Eelvaade

Soome ralli on üks MM-sarja legendaarsemaid ja eestlaste jaoks kindlasti ka armastatumaid ja Rally Estonia liitumiseni kalendriga ka ilmselt kõige enam koduralli mõõtu välja andnud sündmus, mida on külastanud tuhanded ja isegi kümned tuhanded eestlased.

Jyväskylä lähistel toimuv jõuproov on olnud meile ka sportlikult edukas: 2003. aastal võitis selle esimese eestlasena Markko Märtin ning hiljem on seda kolmel korral (2018, 2019, 2022) suutnud Ott Tänak.

Mullu triumfeeris kiiretel kruusateedel Elfyn Evans, kes saabub tänavu starti MM-sarja kolmanda mehena, kuid etapivõiduni ta sel hooajal veel jõudnud ei ole. MM-sarja kokkuvõttes edestavad teda Hyundai sõitjad Thierry Neuville ja Tänak, seejuures Neuville'il on veel võit Soomest puudu.

36-aastane lõpetas mullu Evansi järel teisel kohal, kuid ajalooliselt tal see kõige edukamate mõõduvõttude hulka ei kuulu. Enne mullust pjedestaali oli ta viimati kolme seas kümme aastat varem, kui 2013. aastal tuli samuti teine koht.

Tänavuse punktisüsteemi juures ralli üldvõit mõistagi eraldi tähtsusega ei ole. Esimesed punktisaajad selgitatakse laupäeval - mis lõppeb legendaarse Ouninpohja katsega -, seejärel eraldi pühapäeval ja eraldi ka punktikatse osas.

Soome rallil käivad paljud Eesti sõidumehed ja nii leiab ka tänavu stardist Tänaku kõrvalt teisigi. Rally2 kategooria masinates istuvad Georg Linnamäe - James Morgan (Toyota GR Yaris), Robert Virves - Aleks Lesk (Škoda Fabia RS Rally2) ja Gregor Jeets - Timo Taniel (Toyota GR Yaris) ning Rally3 masinas ka Romet Jürgenson - Siim Oja (Ford Fiesta).

Ajakava:

Neljapäev

Test Ruuhimäki 4,12 km 10.01 Lappi

SS1 Harju 1 3,48 km 19.05 Neuville

Reede

SS2 Laukaa 1 17,96 km 8.13 Evans

SS3 Saarikas 1 15,93 km 9.20 Rovanperä

SS4 Myhinpää 1 15,51 km 10.59 Evans

SS5 Ruuhimäki 1 7,76 km 12.29 Rovanperä

SS6 Laukaa 2 17,96 km 15.10 Rovanperä

SS7 Saarikas 2 15,93 km 16.17 Rovanperä

SS8 Myhinpää 2 15,51 km 17.32 Neuville

SS9 Ruuhimäki 2 7,76 km 19.05 Pajari

SS10 Harju 2 2,01 km 20.05

Laupäev

SS11 Västilä 1 18,94 km 9.05

SS12 Päijälä 1 20,19 km 10.05

SS13 Ouninpohja 1 32,98 km 11.05

SS14 Västilä 2 18,93 km 15.35

SS15 Päijälä 2 20,19 km 16.35

SS16 Ouninpohja 2 32,98 km 17.35

Pühapäev

SS17 Sahloinen-Moksi 1 14,27 km 8.55

SS18 Laajavuori 1 4,35 km 10.05

SS19 Sahloinen-Moksi 2 14,27 km 11.17

SS20 Laajavuori 2 (PK) 8,77 km 13.15

WRC stardinimekiri:

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm Hyundai

5. Sami Pajari - Enni Mälkönen Toyota

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai

11. Thierry Neuville - Martijn Wydaeghe Hyundai

13. Gregoire Munster - Louis Louka M-Sport Ford

16. Adrien Fourmaux - Alexandre Coria M-Sport Ford

17. Sebastien Ogier - Vincent Landais Toyota

18. Takamoto Katsuta - Aaron Johnston Toyota

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota

MM-sarja individuaalne punktiseis:

1. Thierry Neuville 145

2. Ott Tänak 137

3. Elfyn Evans 132

4. Sebastien Ogier 117

5. Adrien Fourmaux 101

6. Kalle Rovanperä 86

7. Takamoto Katsuta 65

8. Andreas Mikkelsen 29

9. Dani Sordo 27

10. Esapekka Lappi 23

MM-sarja võistkondlik punktiseis:

1. Hyundai Shell Mobis WRT 351

2. Toyota Gazoo Racing WRT 350

3. M-Sport Ford WRT 177