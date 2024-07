Tokyos pronksi võitnud Jamaica sprinter sel distantsil Pariisis ei jookse

Jamaica kergejõustikukoondis teatas, et eelmisel hooajal Teemantliigas mõlemal sprindidistantsil üldvõidu teeninud Jackson, kes on ühtlasi ka viimasel kahel aastal 200 meetri jooksus maailmameistriks tulnud, Pariisis 100 meetri jooksu ei tee.

"Ta andis oma koha 100 meetri jooksus ära. Kõik informatsioon, mis mul on, on see, et ta ei osale 100 meetri jooksus," teatas Jamaica kergejõustikukoondise pealik Ludlow Watts. "Shashalee Forbes asendab teda 100 meetri jooksus. Ma ei tea põhjust, ma tegelen lihtsalt tagajärgedega."

Jackson on üks maailma kiiremaid naisi ning on lisaks kahele MM-tiitlile 200 meetri jooksus tulnud viimasel kahel aastal 100 meetri jooksus teiseks. Tokyos võitis ta 4x100 meetri jooksus kulla, kuid jäi 100 meetri jooksus kolmandaks. Oma põhialal, 200 meetri jooksus, võttis ta eeljooksudes liigselt hoogu maha ning edasi ei pääsenud.

Pariisi olümpiamängude kergejõustikuprogramm algab neljapäeval, naiste sprindid algavad reedel 100 meetri eeljooksudega ning finaalid toimuvad laupäeval. 200 meetri eeljooksud algavad pühapäeval, 3. augustil.