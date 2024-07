Rikberg EM-valiksarja eel: seis läheb päev-päevalt paremaks

EM-valikmängudes minnakse Kalevi spordihallis 17. augustil kell 19.00 vastamisi Iisraeliga ja 24. augustil kell 17.00 Horvaatiaga. Järgmised valikmängud toimuvad 2025. aastal.

Eesti peab tähtsate mängude eel ka kontrollkohtumisi, kui võõrsil minnakse vastamisi Belgia (2. ja 3. augustil) ning Lätiga (9. ja 10. augustil).

Hetkel treenitakse 16 mehega, peatreener Alar Rikbergi sõnul selekteeritakse valikmängudeks 14 meest pärast kohtumisi Lätiga. Hetkel on koondisel käsil korralik treeningrütm.

"Päev-päevalt läheb seis paremaks, avanädalal võtsime väga rahulikult – võrkpalliväljakul tegime jalad maas harjutusi ja keskendusime rohkem jõusaalile. Teisel nädalal hakkas trennipilt rohkem päris võrkpalli meenutama eelmise nädala lõpust oleme kuus kuue vastu ka mänginud. Selge see, et neil, kes tegid ka suve esimese poole kaasa, oli praegust tsüklit palju mugavam alustada. Aga ma usun, et kui mängud algavad, on kõik võrdväärses seisus," rääkis juhendaja.

Mõnedel mängijatel on olnud väiksemaid muresid vigastustega ja seetõttu pole nad täies mahus treeningutel kaasa teinud, ent kontrollmängudele Belgiasse minnakse kõigi 16 mehega. "Seal paneme mõlemaks mänguks kindla taktikalise või oma mängu puudutava eesmärgi, me ei mängi niipalju punktide või tulemuse peale," sõnas Rikberg.

Esimene kontrollmäng on belglaste soovil publikule suletud ja mitteametlik, teine avatud. "Sellest tulenevalt vaatame ka, millise koosseisuga me mängime," selgitas Rikberg, kes tahab leida mänguaega kõikidele.

Meeskonna koosseis mängudeks Belgiaga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Albert Hurt, Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Henri Treial

Liberod: Silver Maar, Alari Saar

Petreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel, Lauris Iecelnieks, statistik Märt Pajusalu, füsioterapeudid Gardo Maruste, Mark Leinfeld, ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe.