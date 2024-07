Nädalavahetusel toimub 11. korda Tartu suvejooks

3. augusti keskpäeval stardib Treenitus MTÜ eestvedamisel järjekorralt juba 11. Skechers Suvejooks. Tegemist on ühtlasi Lõuna-Eesti suurima suvise jooksusündmusega ning starti on sel korral oodata ligemale 800 spordisõpra.

Lisaks Tartu A. Le Coq Spordihoone ees startivale ajavõtuga põhijooksule-kõnnile (10 km) on kavas ka 5 km jooks-kõnd ning tasuta lastejooksud (200-400 m). Programmis on ka muud huvitavat: soojendusvõimlemine, JJ Street tantsutrupi esinemine. Avatud on lasteala.

10 km jooksul on stardis ka Eesti jooksuparemik - Rio olümpiamängudel osalenud Lily Luik ning Eesti meistrivõistluste mitmekordsed medaliomanikud Helen Bell ja Pille Hinn.

Info sündmuse kohta on leitav Treenitus MTÜ kodulehelt.