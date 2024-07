Kolme Kulla Klubi liige riputas uisud varna

Staal sõlmis teisipäeval ühepäevase lepingu Carolina Hurricanesiga. Kanadalasest ründaja soovis oma karjääri sümboolselt lõpetada klubis, kus ta mängis 12 oma 18-st NHL-is veedetud hooajast.

"Mul polnud kahtlustki, et kui saabub aeg uisud varna riputada, siis ma tahan seda Carolina Hurricane'ina teha. Klubi otsustas minu särginumbri (12 - toim) külmutada. Ma olen selle eest äärmiselt tänulik," sõnas Staal.

Kuuel korral tähtede mängule valitud Staal käis viimati jääl ülemöödunud hooajal, oma NHL-i karjääri jooksul pidas ta kokku 1365 põhihooaja ja 104 play-off mängu, kogudes vastavalt 1063 ja 64 resultatiivsuspunkti.

Staal on üks 30 mehest, kes kuulub Kolme Kulla Klubisse ehk on võitnud olümpiakulla (2010), MM-tiitli (2007) ja Stanley karika (2006). Lisaks on tema auhinnakapis 2008. aastal teenitud MM-hõbe.

