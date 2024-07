Arsenal palkas kaitseliini Itaalia koondislase

22-aastane Calafiori sõlmis Arsenaliga viie aasta pikkuse lepingu.

Arsenal maksis itaallase senisele koduklubile Bolognale 50 miljoni euro suuruse üleminekutasu. Ligi pool üleminekutasust läheb Šveitsi klubile Baselile, kelle ridadesse Calafiori kuni eelmise aasta suveni kuulus.

"Riccardo on vaid 22-aastane, kuid ta toob meile kvaliteeti ja kogemust. Ta on seda järjepidevalt näidanud nii oma senise koduklubi kui ka rahvuskoondise eest," sõnas Arsenali spordidirektor Edu.

"Eelmisel hooajal oli ta üks Itaalia kõrgliiga parimaid mängijaid ja suvel tegi tugevad etteasted EM-il. Mikel [Arteta] ja ülejäänud treenerid on põnevil, et alustada koostööd Riccardoga."

Roma noortesüsteemist sirgunud Calafiori on mitmekülgne mängija, kes võib mängida nii vasakkaitsja, keskkaitsja kui ka äärepoolkaitsjana.

Mullu mängis ta kõikide sarjade peale 33 kohtumises ja lõi kaks väravat, aidates Bologna Itaalia kõrgliigas viiendale kohale, mis tagas klubile 60-aastase vaheaja järel pääsu Meistrite liigasse.

Arsenalis hakkab Calafiori kandma särki numbriga 33.