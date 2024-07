Eesti käsipallinaiskond ootab MM-debüüti: me ei hakka kedagi alahindama

MM-kvalifikatsiooni esimeses faasis mängitakse neljas alagrupis, millest igas on kolm naiskonda. Igast rühmast pääseb edasi vaid võitja. Eesti oli enne loosimist paigutatud kolmandasse tugevusgruppi koos Bulgaaria, Suurbritannia ja Belgiaga.

Eesti naiskond loositi kolmandasse alagruppi koos Iisraeli ja Soomega. Ühtlasi loositi ka koht, kus oktoobri lõpus ühel nädalavahetusel esimese faasi mängud peetakse. Eestil on esimesena võimalus kolmanda alagrupi mänge korraldada, kui sellest loobutakse, siis saab järgmisena korraldusõiguse Soome.

"Kui juuli alguses saime Käsipalliliidu juhatuselt kinnituse, et saame MM-i kvalifikatsioonil osaleda, siis alustasime kohe ühistreeningutega," sõnas naiste koondise treener Ergo Rohi. "Mingi aja on meiega kaasa teinud ka välisklubides pallivad naised ja kuigi nad liiguvad ühel hetkel oma naiskondade juurde, siis kavatseme kuni ametlike kohtumisteni kodumaal mängivate naistega koos treenida."

"Minu suurim hirm oli enne loosimist, et saame vastasteks Soome ja Leedu, kellega oleme siin juba viimastel aastatel korduvalt kohtunud. Õnneks vähemalt ühte neist ei tulnud," jätkas Rohi. "Põhjanaabrid on väga tuttavad vastased. Kuigi Iisraeli olukorra kohta hetkel palju infot ei ole, siis peame endale tunnistama, et tegu on meie esimese kvalifikatsiooniturniiriga ning kindlasti me ei hakka kedagi alahindama. Kõik vastased on tugevad, kuid usun, et see annab naistele kõva kogemuse."

MM-finaalturniir toimub järgmise aasta novembris ja detsembris Hollandis ja Saksamaal. Lisaks korraldajatele on otsepääsme teeninud valitsev maailmameister Prantsusmaa ning USA. Kolm naiskonda lunastavad pääsme järgmistel Euroopa meistrivõistlustel.

MM-kvalifikatsiooni esimese faasi alagrupid:

1. Kreeka, Leedu, Suurbritannia

2. Kosovo, Bosnia ja Hertsegoviina, Belgia

3. Soome, Iisrael, Eesti

4. Itaalia, Luksemburg, Bulgaaria