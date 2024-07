Revo Maimre krooniti juunioride Euroopa meistriks

15-aastane Maimre oli finaalis kindlalt tulemusega 7:4 üle kodupubliku ees mänginud Maks Benkost. Maimre jaoks oli tegemist magusa revanšiga, sest samad noormehed kohtusid paar päeva tagasi 10-palli formaadi finaalis, kus jäi napilt peale Benko tulemusega 6:5.

Enne Maimret on Eesti piljardimängijatest tiitlivõistlustelt kuldse medali võitnud vaid Karl Gnadeberg, kes võitis 2022. aastal lisaks juunioride EM-tiitlile ka juunioride U-17 vanuseklassi MM-tiitli.

Nii Maimre kui ka tema sloveenist vastane said mõlemad finaali järel kutse septembris Uus-Meremaal peetavatele juunioride maailmameistrivõistlustele.

"Revo on võitnud samas vanuseklassis mitmeid tiitlivõistluste medaleid ka varasematel aastatel, seega ei ole tema võit suureks üllatuseks. See aga ei tähenda seda, et mul selle üle kuidagi vähem hea meel oleks. See võit on raske ja järjepideva töö vili ning loodetavasti jätkub samasugune töö ka tulevikus," ütles Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik.

"Südame teeb soojaks aga seik, et kõik viis Eesti noort piljardisportlast mängisid 9-palli formaadis kaheksandikfinaalis," lisas Kuusik.

Ülejäänud eestlastest saavutas Mattias Marvet viienda koha, Sander Tamm üheksanda koha ning U-19 vanuseklassis lõpetasid Karl Gnadeberg ja Sander Kont mõlemad üheksandal kohal.

Gnadeberg tuli 8-palli formaadis pronksile

Medalilisa tõi ka Karl Gnadeberg, kes saavutas U-19 vanuseklassi 8-palli formaadis kolmanda koha. Poolfinaalis pidi ta tunnistama soomlase Riku Romppaneni 7:3 paremust.

Teise kolmanda koha saavutas Ukraina esindaja Mõkola Moroz, kes kaotas teises poolfinaalis hollandlasele Mika van Berkelile 6:7.

Finaalis triumfeeris Romppanen numbritega 7:6, kusjuures van Berkel juhtis kohtumise keskel 6:2, ent seejärel võttis soomlane viis punkti järjest.