Suri käsipallitreener Arvi Karpats

Eesti Käsipalliliit teatas, et meie seast on lahkunud 69-aastane kõikide poolt armastatud treener Arvi Karpats (03.03.1957 – 25.07.2024).

Sügava kurbusega teatame, et Eesti käsipallimaastikul on üks tulihingeline tegija vähem, sest meie seast on lahkunud treener Arvi Karpats.

Arvi pühendas oma terve elu spordile, olles nii treeneri, õpetaja kui ka sportlase rollis. Aastatel 1975–1979 Tartu Riiklikus Ülikoolis kehakultuuri erialal tudeerinud Arvi naases pärast lõpetamist teadmistega tagasi kodukanti, panustades käsipallimaastikku esialgu sportlasena. Tema käsipalluri teekond algas 40 aastat tagasi Põlvas, kui toona 27-aastane Karpats hakkas sportima Põlva Serviti ridades. 1984. aastal meeskonnaga liitunud Arvi oli Servitiga 1992. aastani. Nende 8 aasta jooksul treenis ta Johan Uti ja Tarmo Voldi käe all ning jagas palliplatsi koos Aivar Silma, Kalmer Mustingu, Rein Suvi, Maidu Patraili ja teiste tuntud käsipalluritega. Pärast Servitit mängis Arvi mitmeid aastaid Tartu Ülikooli käsipallimeeskonnas.

Kui käsipalluri peatükk lõppes, siis treeneri-õpetaja oma algas. Kehalist kasvatust suundus Arvi õpetama Saverna kooli ja käsipallitreenerina tegutses nii Kanepis, Võrus kui ka Värskas. Arvi pärand Eesti käsipallis elab edasi tema õpilaste kaudu, kellest kõige silmapaistvam on Tõnis Kase.

Arviga saab hüvasti jätta 30. juulil kell 13.00 Rosma kabelis.

Puhka rahus, Arvi!