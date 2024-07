Russelli diskvalifitseerimine tõstis Hamiltoni Belgias võitjaks

Hamilton läks kolmandal ringil Ferrari sõitjast Charles Leclercist mööda ja kerkis liidriks, aga käis boksis kahel korral, samal ajal kui Russell piirdus oma kümnendal ringil tehtud peatusega. Nii ületaski Russell finišijoone tiimikaaslase ees vaid poolesekundilise eduga.

"Rehvid olid suurepärased ja ütlesin tiimile, et saame ühe boksipeatusega hakkama. Lewis kontrollis sõitu väga hästi ja teistes tingimustes oleks ta ka võitnud," sõnas Russell.

Pärast etapi lõppu tingimused aga muutusidki: vormelimasina ja sõitja kogukaal tohib olla minimaalselt 798 kilo ja see number Russellile mõõdetigi, seejärel tuvastasid kohtunikud, et briti Mercedesest pole kogu kütus välja võetud ja nii läks kogukaaluks 796,5 kilogrammi.

"Asjad on nagu on, tegime vea. Peame sellest õppima. Tiimina oli siit palju positiivseid asju kaasa võtta, aga George'i jaoks on see mõistagi suur löök," tõdes Mercedese pealik Toto Wolff.

Eelmisel nädalal Ungaris oma karjääri esimese etapivõidu saanud Oscar Piastri (McLaren) sai seega teise koha, kolmas oli Leclerc ja neljas põhisõitu 11. kohalt alustanud MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull).

Verstappenil on kümme etappi enne hooaja lõppu 277 punkti, teine on Lando Norris (McLaren) 199 punktiga ja kolmas Leclerc 177 punktiga. Kolmest viimasest etapist kaks võitnud Hamilton on 150 punktiga kerkinud kuuendaks, edestades kaheksandal kohal olevat Russelli nüüd 34 punktiga.