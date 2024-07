Otepää triatlonil võidutsesid Vabaorg ja Arro

Vabaorg tuli päeva pikimal võistlusmaal veest välja teisena Frank Johan Ojarandi selja taga ning sõitis end seejärel rattadistantsil liidriks, hoides kindlat edu ka jooksurajal. Vabaoru lõpuajaks mõõdeti üks tund, 59 minutit ja 45 sekundit. Teise koha pälvis Kristofer Erik Kamberg (2:04.18) ja kolmanda Silver Hein (2:08.52).

"Pealtvaatajatele võib-olla tõesti tundus, et kulgesin, aga läksin rajale selle mõttega, et vaatan, mis tuleb. Ujusin, sõitsin ja jooksin nii, kuidas keha andis. Pärast vaatan tulemustest, mis tuli. Aga enesetunde koha pealt oli täitsa okei start," ütles Vabaorg.

Naiste arvestuses ei saanud keegi vastu päev varem 10 000 m staadionijooksus Eesti meistriks kroonitud Liis-Grete Arrole, kes finišeeris ajaga 2:20.53. Talle järgnesid Johhanna Räppo (2:27.23) ja Natalia Gribovskaya (2:32.25).

"Tegelikult oli mul eilne jalg alles ja ütleme nii, et hoidsin ennast päris palju tagasi, et homme saaks veel lihtsalt mõnusalt trenni teha. Täna oli lihtsalt kulgemine. Jooks on mul ikka teistest päris palju üle, see on minu trump," ütles Arro.

Erinevates vanuseklassides võidutsesid Ralf Robin Kruusimägi (M18-19), Karin Aaviste (N18-19), Richard Ponn (M20-24), Kirke Külmhallik (N20-24), Kevin Vabaorg (M25-29), Johhanna Räppo (N25-29), Sander Ilves (M30-34), Liis-Grete Arro (N30-34), Rolands Putnins (M35-39), Natalia Gribovskaya (N35-39), Rene Kuldkepp (M40-44), Olga Lozinski (N40-44), Dzintars Kalnins (M45-49), Anneli Tühis (N45-49), Marek Säälik (M50-54), Jane Oidekivi (N50-54), Andrus Jaamul (M55-59), Irina Oleinitš (N55-59), Märt Lääts (M60-64), Siiri Kaaver (N60-64) ja Alexei Saparev (M65-69).

Supersprindidistantsil peeti samaaegselt mitu võistlust: Alexela Eesti Triatloni karikaetapp, Eesti meistrivõistlused eliit-, noored B, noored A ja juuniorite klassidele ning Põhjamaade karikasarja teine osavõistlus.

Eliitklassis krooniti supersprindidistantsil Eesti meistriks meeste arvestuses Robin Randoja (32.06), kellele järgnesid Armin Angerjärv (32.28) ja Risto Holtsmeier (32.34) ning naiste hulgas Liis Kapten (35.23), edestades Etriin Etverki (36.33) ja Grete Maria Savitschit (36.41).

Noored B klassis krooniti noormeeste konkurentsis Eesti meistriks Kalmer Kiiver (33.34), hõbeda pälvis Gustav Karl Metspalu (34.29) ja pronksi Mikk-Mihkel Engel (35.21). Neidude seas olid parimad Evamaria Albert (35.49), Karola Viinapuu (38.21) ja Nora Lehtme (38.37).

Noored A klassis olid noormeeste hulgas kolm kiireimat Ronan Salmu (32.51), Artur Abras (33.36) ja Holger Vitsur (35.02), neidude seas tuli Eesti meistriks Etriin Etverk (36.33), edestades Mirtel-Madlen Siimarit (37.20) ja Kira Virsitsi (46.12).

Meesjuunioride klassis pälvis EMV kuldse medali Robin Randoja (32.06), jättes selja taha Gert Martin Savitschi (32.40) ja Hugo Raski (33.05). Naisjuunioride konkurentsis võidutses Liis Kapten (35.23), kellele järgnesid Alexandra Schipai (38.41) ja Meri-Lill Plagnaud (39.49).

Põhjamaade karikasarja etapil oli kiireim meesjuunior Robin Randoja (32.06), teisena lõpetas soomlane Rene Buorio (32.37) ja kolmandana Gert Martin Savitsch (32.40). Naisjuunioride seas olid kolm paremat Liis Kapten (35.23), soomlanna Kaisa Keränen (35.43) ja rootslanna Alma Berqvist (35.45). Noorte arvestuses olid kiireimad poisid Kalmer Kiiver (33.34), Gustav Karl Metspalu (34.29) ja leedukas Justinas Babkin (35.14), neidude hulgas aga jäi kolmikvõit Eestisse, kui parimad olid Evamaria Albert (35.49), Karola Viinapuu (38.21) ja Nora Lehtme (38.37).

Laste C ja D klassid ujusid 150 meetrit, sõitsid rattaga neli kilomeetrit ja jooksid ühe kilomeetri. D klassi poiste hulgas pälvis võidu Robert Taba ajaga 16.56. Teise koha teenis Teodor Läll (17.08) ja kolmanda Maru Mäesepp (17.08). Sama vanade tüdrukute hulgas pälvis esikoha lätlanna Laura Jansone (18.43), kellele järgnesid Meribel Maran (19.02) ja Anna Helene Rauk (19.17). D klassi poiste kiireim oli Markus Albert (18.42), edestades Tommi-Robin Tallermaad (19.16) ja Daniel Storozhuki (20.13). D klassi tüdrukute kolm parimat olid Grete Metspalu (18.46), Adeele Inderlin Koort (19.31) ja Liv Grete Raudsepp (19.43).

E klassis olid tublid Jaagup Uibo, Sebastian Nork, Oskar Rauk, Arabella Tulf, Stefan Kalvet, Iiris Rammo, Pepe Preem ja Marta Lambinen.

Pühapäeval peetakse Otepääl teatetriatloni Eesti meistrivõistlused. Alexela Eesti Triatloni karikasarja eelviimane etapp on kavas 10. augustil Maardus.