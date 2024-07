Vaikse ookeani saareriigi poksitreener suri olümpiakülas

"Avaldame rahvusvahelise poksiliidu (IBA) poolt südamlikku kaastunnet 2024. aasta Pariisi olümpiamängude ajal traagiliselt surnud Samoa poksitreeneri Lionel Elika Fatupaito perele, sõpradele ja kolleegidele," seisis IBA avalduses.

"Lioneli pühendumus ja kirg spordi vastu on jätnud poksiringkondadesse kustumatu jälje. Tema pärand inspireerib ka tulevasi põlvkondi. Meie mõtted ja palved on Samoa koondise ja kõigi nendega, keda see sügav kaotus puudutab," lisas IBA.

Raskekaallane Ato Plodzicki-Faoagali on ainus Samoa poksija, kes võistleb Pariisi olümpiamängudel. Vaikse ookeani mängude kahekordne meister läheb vastamisi belglase Victor Schelstraetega.