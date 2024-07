Selgus, millal asub Pariisis võistlustulle Eesti sulgpallur Kristin Kuuba

Viimasel poolel aastal Eesti esireket vigastuste tõttu palju võistelda pole saanud ja OM-i eel on olnud eesmärk taastumisel ja vormi taastamisel: "Viimases olümpiamänude ettevalmistuses olen keskendunud eelkõige targasti treenimisele. Kuna olen olnud kogu hooaja vältel korduvalt vigastatud, siis eelkõige on eesmärk olnud OM-iks kehaliselt nii heasse konditsiooni saada kui vähegi võimalik. Vigastustest 100 protsenti taastunud ei ole, kuid seis on parem kui mõned kuud tagasi. Treeningud on koormuste osas olnud veidi tagasihoidlikumad võrreldes sama ajaga eelmisel aastal."

Olümpiamängude loosi hindas Kuuba pigem heaks, sest üks asetatud ehk tugev maailma top 15 mängija on igas alagrupis nagunii.

Pariisi OM esimeses mängus kohtub Kuuba 30. juulil kell 9.30 (Eesti aja järgi) Maldiivide esindaja Abdl Razzaqiga, kes asub maailma edetabelis 111. kohal. Kuuba on vigastuspausi tõttu maailma edetabelis viimastel kuudel mõnevõrra langenud ja asub 74. positsioonil. Razzaqi vastu on Kuuba eesmärgiks seadnud võidu: "Temaga varasemalt mänginud ei ole ning väga palju tema mängu kohta ei tea. Olen kindlasti valmis lahinguks ning endast parimat andma," sõnas Kuuba.

Alagrupi teise kohtumise eeldatava alagrupi favoriidi Pusarla V Sindhu vastu peab Kuuba 31. juulil kell 10.20 (Eesti aja järgi). "Sindhuga pole ma varasemalt kunagi mänginud ning kuna tegemist on eelmiste OM-ide medaliomanikuga, siis saab väga põnev olema, mis vormis ta on Pariisis. Sindhu vastu on tema täielik favoriit, seetõttu saan mängida pingevabalt ning loodetavasti ka vastupanu osutada," kirjeldas Kristin Kuuba ootusi mängule.