Vihm lõpetas F2 etapi sprindi kiirelt

Kõigepealt lükati starti algust ilmaolude tõttu mitu tundi hilisemaks ja kui siis lõpuks rajale saadi, toimus sõit vaid seitse ringi, millest neli möödus turvaauto taga.

Kolmandal ringil katkestas hispaanalne Josep Maria Marti (Campos) ja seetõttu tuli rajale turvaauto. Neli ringi hiljem langetati otsus, et kuna vihmasadu tugevneb, siis tõmmatakse võistlusele joon alla.

Seega võitis sprindi parimalt kohalt startinud britt Zak O'Sullivan (ART), kellele järgnesid norralane Dennis Hauger (MP; +0,8) ja hollandlane Richard Verschoor (Trident; +1,1).

20. kohalt startinud Paul Aron suutis oma positsiooni kahe võrra parandada, aga jäi punktikohtadest kaugele (+18,7). Pühapäevasele põhisõidule läheb kvalifikatsiooni võitnud eestlane aga esimeselt positsioonilt.

Laupäeval ei teeninud punkte ka üldarvestuse mõttes Aroni kangeimad konkurendid ehk prantslasel Isack Hadjaril on kirjas endiselt 140 silma ja Aron on 124 punktiga teine. Kolmas on 110 punktiga brasiillane Gabriel Bortoleto.