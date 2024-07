Nelis-Naukas: Nelli on olnud väga tubli

ERR rääkis Nelis-Naukasega pärast veerandfinaalmatši, kus Differt alistas lisaajal itaallanna Alberta Santuccio 10:9. Eelnevalt sai ta jagu ka korealannast Kang Young-mist lisaajal 14:13 ja poolatar Alicja Klasikist samuti lisaajal 11:10.

"Kuidas ma kokku võtan? Jumal on vist täna eestlane. Otsustavad torked on meile tulnud. Nelli on olnud täna väga tubli. Isegi need väiksed matšilangused, kus ta on natuke initsiatiivi käest ära andnud - ma olen teda push'inud, et ei anna initsiatiivi käest! Ta on kuulanud, kuigi ütleb, et ta eriti ei kuule midagi."

"Aga me arutame alati enne matši. Räägime alati kõik nüansid käbi: plaan A, plaan B, plaan C. Kui see ei tööta, siis teeme seda. Kui see ei tööta, teeme seda," selgitas juhendaja. "Mul on ju minutiline vaheaeg ka. Otsustavaks olen öelnud kõigil kolmel korral üht asja: otsusta ja mine pettega rünnakusse!"

"Tal on mõnikord see komme, et ta mõtleb ümber ja tõmbab käe tagasi! jätkas Nelis-Naukas. "Sellega oleme hästi palju tööd teinud. Pean talle kogu aeg sisendama, et kui sa lähed, siis sa otsustad ja see läheb põlema! Lähed torkad ta läbi! See peab olema selline torge. Ja ta on need otsustavad nii teinud."

Nelis-Naukase sõnul on Differt heas emotsionaalses seisundis. "Ma arvan, et naudib. Kõige tähtsam on, et sa ei kiirustaks ja oleks hästi valmis ja naudid mängu! Naudi!"