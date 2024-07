Kaks pingelist matši võitnud Differt jõudis OM-il veerandfinaali

Epeevehkleja Nelli Differt on Pariisi olümpiamängude naiste individuaalturniiri alustanud kahe võiduga ja pääsenud veerandfinaali.

16 parema seas läks Differt vastamisi alles 20-aastase poolatari Alicja Klasikuga, kes oli avaringis lisaajal 12:11 üle maailma edetabeli viiendast naisest Giulia Rizzist.

Ettevaatlikult alanud kaheksandikfinaalis tegi esimese torke noor poolatar, aga Differt leidis vastuse ning esimene kolmandik lõppes 1:1 viigiga. Teisel kolmandikul tehti neli topelttorget ning otsustavat perioodi alustati 5:5 viigiseisul; eestlanna tegi siis minuti jooksul kaks torget ja läks 7:5 juhtima.

Topelttorke järel sai taas punkti kirja Differt, 54 sekundit enne matši lõppu kahandas Klasik veel kaotusseisu minimaalseks ning jõudis seitse sekundit enne lõppu viigini. Lisaaega oli veheldud 32 sekundit, kui Differt tegi pingelise matši järel otsustava torke ning pääses 11:10 võiduga veerandfinaali.

Veerandfinaalis kohtub Differt prantslanna Coraline Vitalise ja itaallanna, maailma edetabeli kolmanda naise Alberta Santuccio vahelise matši võitjaga. Differti veerandfinaal algab kell 16.50.

1/16-finaal:

Ainsa Eesti vehklejana Pariisis võistlev olümpiadebütant Differt kohtus avaringis 39-aastase Lõuna-Korea sportlase Kang Young Miga ning teenis lisaajal 14:13 võidu.

Esimese kolmandiku järel juhtis Differt 5:3, teist kolmandikku alustas Kang aktiivsemalt ning jõudis kiirelt viigini. Viimast perioodi alustas eestlanna 8:7 eduseisus, tegi siis esimese torke ning läks ka minut enne matši lõppu ette 11:9. Kang jõudis 18 sekundit enne matši lõppu viigini, vaid kaheksa sekundit pärast lisaaja algust tegi eestlanna aga otsustava torke.

"Lõpp läks jälle põnevaks!" rääkis Differt võidu järel ERR-ile. "Matš oli tasavägine, vastane oli väga tugev. Suutsin algusest peale oma pressingu peale panna ja emotsionaalselt vehelda. Viimane torge - tundsin, et on õige hetk minna ja õnneks tuli minu kasuks ära. Mõnedeks tema torgeteks ei olnud ma valmis, aga eks oli teada, et ta suudab ennast muuta."

Avaringis juhtus lisaks Rizzi kaotusele teinegi üllatustulemus, kui edetabeli neljas naine, Tokyo olümpiavõitjast hiinlanna Sun Yiwen kaotas 13:14 jaapanlannale Miho Yoshimurale.