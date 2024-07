Avamatši võitnud Differt pääses OM-il kaheksandikfinaali

Ainsa Eesti vehklejana Pariisis võistlev olümpiadebütant Differt kohtus avaringis 39-aastase Lõuna-Korea sportlase Kang Young Miga ning teenis lisaajal 14:13 võidu.

Esimese kolmandiku järel juhtis Differt 5:3, teist kolmandikku alustas Kang aktiivsemalt ning jõudis kiirelt viigini. Viimast perioodi alustas eestlanna 8:7 eduseisus, tegi siis esimese torke ning läks ka minut enne matši lõppu ette 11:9. Kang jõudis 18 sekundit enne matši lõppu viigini, vaid kaheksa sekundit pärast lisaaja algust tegi eestlanna aga otsustava torke.

"Lõpp läks jälle põnevaks!" rääkis Differt võidu järel ERR-ile. "Matš oli tasavägine, vastane oli väga tugev. Suutsin algusest peale oma pressingu peale panna ja emotsionaalselt vehelda. Viimane torge - tundsin, et on õige hetk minna ja õnneks tuli minu kasuks ära. Mõnedeks tema torgeteks ei olnud ma valmis, aga eks oli teada, et ta suudab ennast muuta."

Differt läheb 16 parema seas vastamisi alles 20-aastase poolatari Alicja Klasikuga, kes oli lisaajal 12:11 üle Giulia Rizzist. Kogenud itaallanna on sealjuures maailma edetabeli viiendaks naiseks. Avaringis juhtus ka teine suur üllatus, kui edetabeli neljas naine, Tokyo olümpiavõitjast hiinlanna Sun Yiwen kaotas 13:14 jaapanlannale Miho Yoshimurale.

"Vehklesin selle noore poolatariga just laagris, meil on omavahelised kogemused olemas. Eks nüüd panen plaani paika. Iga matš on uus," tõdes Differt.

Differti kaheksandikfinaal algab ajakava järgi kell 15.10.