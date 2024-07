Eesti U-18 korvpallikoondis alustas EM-i võiduga Kosovo üle

Eestlased alustasid mängu hästi, kui poolajale mindi juba 37:21 eduseisul, vahendab Basket.ee. Eesti võitis ka järgnevad kaks veerandaega ja tulemuseks kindel võit. Eestlased võtsid 23 vaheltlõiget ja sundisid vastaseid tegema 34 pallikaotust. Vastaste pallikaotustest saadi 39 punkti. Eesti resultatiivseim oli Andries Kivimägi 17 punktiga, Oliver Kullamäe viskas kümme punkti ja jagas seitse korvisöötu.

"Turniir võidukalt alustatud. Seda oli natuke arvata, et mäng tuleb pärast eilseid seikluseid natuke rabe, aga tuleb kiita kogu võistkonda, võitlesime ja kontrollisime tervet mängu. Nüüd lähme tagasi hotelli, loodame et meie kohvrid on samuti kohale jõudnud ning hakkame valmistuma hommikuseks Islandi mänguks," rääkis peatreener Martin Rausberg.

Islandiga kohtub Eesti U-18 koondis laupäeval kell 11.