Taaramäe teenis Tšehhi velotuuri teisel etapil 14. koha

Avaetapil peagrupis 74. kohaga finišeerinud Taaramäe näitas Tšehhi velotuuri teisel etapil (Zlin - Pustevny; 172,7 km) suurepärast minekut ning finišeeris 14. positsioonil, jäädes etapivõitjast Marc Hirschist (UAE Team Emirates) 33 sekundi kaugusele.

Hirschi lõpetas etapi ajaga 4:17.42, teisena lõpetas tema tiimikaaslane Diego Ulissi (+0.11) ning esikolmikusse mahtus veel Sergio Higuita (Red Bull - BORA - hansgrohe; +0.17).

Üldarvestuses jätkab Taaramäe samuti 14. positsioonil, kaotust üldliider Hirschile on 43 sekundit. Eestlasega võrdsel kohal on ameeriklane Andrew August (INEOS Grenadiers), kes ületas teisel etapil finišijoone Taaramäest vaid mõned hetked enne. Üldliider on Hirschi, kes edestab Ulissit 15 sekundiga.

Tšehhi velotuur jätkub laupäeval 134,5 kilomeetri pikkuse etapiga, mis viib ratturid Moravska Trebova linnast Dlouhe strane mäestikku.