Transiga liitus Sunderlandi noortesüsteemis mänginud Poola poolkaitsja

Premium liigas kuuendal kohal asuv Narva Trans andis klubi kodulehel teada, et meeskonnga liitus 22-aastane Poola poolkaitsja Kacper Kopczak.

Kopczak mängis karjääri alguses Krakowi Cracovia ja Gliwice Piasti U19 meeskondades, misjärel siirdus pooleteiseks aastaks Inglismaa klubi Sunderlandi noortesüsteemi. Ta naasis sealt 2021. aasta alguses kodumaale, kus kuulus madalamates liigades Sandomierzi Wisla, Jelenia Gora, Mieleci Stali duubelmeeskonna, Lancuti Stali ja Ryczowi Orzeli ridadesse, vahendab Soccernet.ee.

"Narva on minu jaoks suurepärane koht, kus saan ennast jalgpalluri ja inimesena täiendada. Luban, et annan väljakul kogu südame meeskonna ja fännide jaoks," lausus Transi kodulehele Kopczak, kes on Brasiilia kaitsja Eriks Santose järel Ida-Virumaa klubi teine suvine täiendus.

Kopczak on paberite järgi poolkaitsja, aga suudab enda sõnul mängida erinevatel positsioonidel. "Inglismaal mängisin sageli ründava poolkaitsjana, aga kuna portugallasest treener eelistab Narvas mängida kolme keskkaitsjaga, siis oleks mul üsna mugav tegutseda äärekaitsjana, kattes kogu ääre. Minu tugevused hea on vasak jalg, tsenderdused, triblamine ja kiirus," ütles Kopczak.