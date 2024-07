Steinburg pälvis Alpides peetud mitmepäevasõidul teise koha

Parim duo koosseisu kuulusid sakslannad Nina Gunther ja Daniela Höfler, kelle mitmepäevasõidu koguajaks mõõdeti 30 tundi, 21 minutit ja 17 sekundit. Steinburg ja Diesner pälvisid etappidelt ühe kolmanda ja kuus teist kohta ning finišeerisid koguajaga 32:01.01, vahendab ejl.ee.

"Naima Malden võttis minuga kümme päeva enne võistlust ühendust. Kuna see klappis minu graafikuga ja olen tundnud mägedes sõitmisest puudust, mõtlesin, et võiks tore olla," rääkis Steinburg. "Teadsin, et natuke risk on võõra inimesega sõitma minna ja asjad ei pruugi sujuda nii nagu tuttava või sõbraga minnes."

Steinburg lisas, et kuigi jäi võistluse ajal natuke haigeks, sest ühel päeval pidi autasustamist ligi kaks tundi ootama, siis see õnneks tema enesetunnet võistlusel palju ei mõjutanud. Rohkem mõjutas laagripaikades ööbimine.

"Magasime spordihoonetes või koolimajades nii, et panime matid maha ja siis kambakesi koos. Mul on alati olnud mitmepäevasõitudel magamisega raskuseid, aga selline olukord ei teinud asja lihtsamaks. Magasin öösiti maksimaalselt viis tundi ja seda ka pinnapealselt. Lõpuks see magamatus ikka kogunes," rääkis rattur. "Jäime mitmeid kordi liidritest maha ainult seetõttu, et pidin pudelite täitmiseks ise teeninduspunktis seisma jääma."

Meeste konkurentsis võidutsesid šveitslane Marc Stutzmann ja tšehh Martin Stošek.