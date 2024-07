Kalev/Cramo sõlmis lepingu ka teise ameeriklasega

Tape esindas möödunud hooajal põhjanaabrite BC Nokia meeskonda, kellega tuldi Korisliiga meistriks. 30 mänguga jäi Tape'i statistilisteks näitajateks keskmiselt 11,6 punkti, 6,9 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu. Lisaks esindab ta Elevandiluuranniku rahvusmeeskonda, kellega tänavu osales Olümpia kvalifikatsiooniturniiril ning möödunud aastal MM-il.

"Tape on olnud radaril juba kahel eelneval suvel. Ta on kahe hooajaga Euroopas stabiilselt arenenud ja nüüd saime lõpuks võimaluse ta Kalevisse tuua. Otsisime puhast keskmängijat, kes oleks füüsiline ja hea lauas ning ka korralik skoorija korviall. Samas ei tahtnud järgi anda liikuvuses. Patrickul peaks kõik need omadused olemas olema ja arvan, et alati on hea näitaja, kui keskmängijad võitvas meeskonnas suuri minuteid saavad," sõnab mängija kohta peatreener Heiko Rannula.

Kalev/Cramo meeskonnal on 26. juuli seisuga paigas peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning 12 mängijat – tagamängijad Arik Smith, Severi Kaukiainen, Kasper Suurorg, Martin Dorbek, Leemet Böckler ja ääre- ning keskmängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Anrijs Miška ja Patrick Tape.

Ühistreeningutega alustatakse augusti esimeses pooles. FIBA Meistrite Liiga kvalifikatsiooniturniir toimub 15.-22. september, Türgis, Antalyas. FIBA süsteemist lähtudes alustab Kalev/Cramo turniiri poolfinaalist, mis toimub 20. septembril. Finaal toimub 22.septembril, alagrupiturniirile peale saamiseks on meeskonnal vaja võita mõlemad kohtumised.